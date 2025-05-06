“Тепер я Ейрін”: син Роберта Де Ніро зробив трансгендерний перехід

Батьки — наша опора та підтримка протягом значної частини нашого життя. Та не всім дітям щастить мати таку підтримку, незалежно від їхніх рішень у житті. Ейрін Де Ніро таку підтримку має.

Син американського актора Роберта Де Ніро Аарон оголосив про камінг-аут як трансгендерна жінка. Тепер її звуть Ейрін Де Ніро. Розповідаємо, що про це відомо і як відреагував на це зірковий батько.

Син Роберта Де Ніро здійснив камінг-аут

Аарон Де Ніро оголосив, що відтепер він — трансгендерна жінка на ім’я Ейрін (Айрін) Де Ніро. Про це повідомило The Independent. У листопаді 2024 року 29-річна дівчина розпочала гормональну терапію. Ейрін заявила, що побачила у мережі чесність та відкритість трансгендерних жінок, і зрозуміла, що ще не пізно.

Під час гормональної терапії трансгендерних людей в організм вводять гормони, які мають привести фізичні характеристики людини до гендерної ідентичності.

Ейрін захотіла публічно про це розповісти з огляду на те, що є різниця між тим, аби бути видимим і бути побаченим. У шкільні роки Ейрін здійснила камінг-аут як гей. Тоді вона заявила, що ніколи не відчувала, що вписується у суспільство.

— Мені завжди казали, що в мені чогось занадто багато або чогось недостатньо, коли я росла: занадто велика, недостатньо худа. Недостатньо чорна, недостатньо біла. Занадто жіночна, недостатньо мужня.

Ніколи не було просто: Ти чудова, саме така, яка ти є, — розповіла Ейрін.

Вона пов’язує свій перехід також із впливом афроамериканок. Так вона відчуває більшу спорідненість із ними.

На родинних зустрічах родичі Роберта Де Ніро завжди розповідають, яким щасливим він був у шлюбі з матір’ю Ейрін — Тукі Сміт. Родичам дівчина заявила, що хоче і до себе такого ставлення.

Також їй хотілося б розширити сучасний канон “тих самих” дівчат. Аби не тільки білошкірі, худі та світловолосі викликали захват і повагу, а й трансгендерні жінки.

Мій батько був дуже вимогливим до нас, аби ми знайшли свій власний шлях. Я хотіла б, щоб успіх прийшов завдяки моїм власним заслугам.

У коментарі журналу People 81-річний Роберт Де Ніро розповів, що підтримав рішення свого сина Аарона змінити стать.

Я любив і підтримував Аарона як сина, а тепер я люблю і підтримую Айрін як доньку. Я не знаю, в чому тут проблема. Я люблю всіх своїх дітей, — сказав актор.

Раніше ми розповідали, хто такі небінарні люди.

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