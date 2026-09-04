Украинские инновации, которые заметили в Европе: от ИИ для покупок до новой энергетики

Украинские технологические компании все чаще создают решения не только для локального рынка. В 2026 году Европейский инновационный совет (EIC) отобрал 41 украинский стартап и малое или среднее предприятие в рамках специального конкурса Ukrainian Tech Call. Общий объем поддержки составляет €20 млн, а отдельные проекты получают от €300 тыс. до €500 тыс.

Среди отобранных — разработки для медицины, энергетики, агросектора, восстановления и искусственного интеллекта. Farsight Vision работает над технологией обнаружения и локализации дронов возле аэропортов и критической инфраструктуры без зависимости от GPS или радиосигналов.

Anotherland создает платформу, которая превращает архитектурные и инженерные модели в цифровые двойники и VR/AR-визуализации для проектов восстановления. Innovinnprom применяет ИИ для прогнозирования порчи зерна в хранилищах, а Sirocco Energy разрабатывает компактные ветряные турбины для децентрализованной генерации.

В списке также есть медицинские и экологические технологии. Svarmed развивает систему биосварки тканей с управлением энергией в реальном времени, Cliniccards — ИИ для 3D-диагностики в стоматологии, а Mycelia Tech работает над материалом, похожим на кожу, из грибного мицелия и растительного сырья.

ИИ, который должен знать, что на самом деле продается в магазинах

Еще один участник программы — PriceHub.AI, новый проект команды E-Katalog. Его задача близка к ситуации, с которой сталкивался почти каждый: как выбрать товар среди сотен моделей, характеристик, магазинов и противоречивых отзывов.

Вместо работы с десятками фильтров пользователь может сформулировать потребность обычным языком: например, попросить ноутбук для монтажа видео в путешествиях в конкретном бюджете. PriceHub.AI должен сам определить важные критерии, найти подходящие модели, проверить доступные конфигурации и актуальные предложения магазинов.

Основа системы — данные, которые E-Katalog структурирует более 20 лет: характеристики товаров, цены, продавцы и наличие. Это важное отличие от обычного разговора с языковой моделью. В PriceHub.AI ИИ используется как интерфейс к данным, которые система предварительно находит и сопоставляет.

Сервис также может сравнивать предложения разных продавцов, показывать историю изменения цены, подбирать альтернативы и обобщать опыт покупателей. При этом система должна распознавать, когда магазины под разными названиями или артикулами продают фактически одну модель и комплектацию.

PriceHub.AI получил около €500 тыс. на развитие технологического ядра, локальных моделей и оркестратора, а также подготовку продукта к рыночному тестированию. Первый полный тест команда планирует провести в Украине, после чего — масштабировать сервис на Польшу, Великобританию, США и другие рынки.

Примеры участников Ukrainian Tech Call показывают, насколько разными могут быть украинские технологические проекты: от безопасности инфраструктуры и медицины до энергетики и ежедневного выбора товаров. Сам EIC объясняет цель программы как помощь deep-tech-компаниям перейти от разработки к демонстрации технологий в реальных условиях и коммерциализации.

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