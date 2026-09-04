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Украинские инновации, которые заметили в Европе: от ИИ для покупок до новой энергетики

Юлия Хоменко, редактор сайта 04 сентября 2026, 16:52 3 мин.
Украинские технологии выходят на мировой рынок
Фото Pexels

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