Сколько стоит подписка на Netflix в 2026 в Украине: тарифы и есть ли бесплатный план

Netflix — это удобный способ смотреть фильмы и сериалы, не дожидаясь, пока они появятся в телепрограмме.

Рассказываем, сколько стоит подписка в 2026 году в Украине, какой тариф выбрать и можно ли смотреть Netflix бесплатно.

Сколько стоит подписка на Netflix в Украине

В 2026 году Netflix в Украине предлагает три основных тарифа. При этом цены на сайте указывают для украинского аккаунта в евро, поэтому окончательная сумма в гривнах зависит от курса и конвертации банка.

На официальном сайте Netflix для Украины сейчас указан диапазон цен от €4,99 до €9,99 в месяц.

Если ориентироваться на курс евро НБУ 52,008 грн за €1 по состоянию на 27 августа 2026 года, приблизительная стоимость пакетов будет такой:

Basic — €4,99, то есть примерно 260 грн в месяц или около 3 115 грн в год.

€4,99, то есть примерно 260 грн в месяц или около 3 115 грн в год. Standard — €7,49, примерно 390 грн в месяц или 4 674 грн в год.

€7,49, примерно 390 грн в месяц или 4 674 грн в год. Premium — €9,99, около 520 грн в месяц или 6 235 грн в год.

Но имей в виду, что это ориентировочный пересчет в гривны: списание средств по факту может немного отличаться из-за курса карты и банковской конвертации.

Сколько стоит подписка на Netflix для студентов

Платформа не имеет отдельного студенческого тарифа или специальной скидки для студентов. Студенты могут лишь выбрать один из стандартных пакетов Netflix.

Сколько стоит семейная подписка на Netflix

Отдельного семейного тарифа стриминговый сервис также не имеет — можно просто выбрать удобный план и смотреть видео на нескольких устройствах. Важно, что по его правилам аккаунтом должны пользоваться люди, которые живут в одном домохозяйстве.

Какой тариф Netflix выбрать

Basic подойдет тебе, если онлайн-кинотеатр нужен для одного зрителя без особых требований к качеству.

Standard — более удобный вариант для тех, кто хочет смотреть в лучшем качестве и пользоваться сервисом не на одном, а на нескольких устройствах.

Premium стоит выбирать для большого экрана и максимального качества: этот план поддерживает 4K Ultra HD и HDR, а смотреть одновременно можно на четырех устройствах.

Можно ли смотреть Netflix бесплатно

Полностью бесплатной подписки у сервиса сейчас нет. Официально он не предлагает бесплатный пробный период: после регистрации нужно выбрать тариф и добавить способ оплаты. Но подписку можно изменить или отменить в любой момент.

Оплата осуществляется ежемесячно, а отдельного официального годового тарифа со скидкой нет. Поэтому сумма за год — это просто двенадцать ежемесячных платежей.

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