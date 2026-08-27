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Сколько стоит подписка на Netflix в 2026 в Украине: тарифы и есть ли бесплатный план

Ольга Петухова, редактор сайта 27 августа 2026, 17:00 3 мин.
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Фото Pexels

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