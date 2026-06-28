Netflix экранизирует потерянную рукопись об атомной бомбардировке Хиросимы: подробности

Мир готовится услышать голос человека, видевшего конец света своими глазами. Этим летом, 6 августа — ровно в годовщину атомной бомбардировки Хиросимы — издательство Penguin Random House выпустит в свет сенсационную находку: 230-страничную рукопись японского священника Киоши Танимото.

Книга под названием “Затерянные мемуары: Хиросима, 8:15”. Она пролежала в забвении в американских архивах почти восемь десятилетий. Об этом сообщает The Guardian.

Сокровище из архива Йеля: как рукопись нашли спустя 80 лет

Эта история похожа на сценарий детектива. Рукопись, написанную еще в 1947 году, случайно нашли в библиотеке Йельского университета среди бумаг легендарного журналиста Джона Херси. Херси был автором знаменитого репортажа «Хиросима» и дружил со священником Танимото.

Последний написал свои воспоминания, надеясь, что они станут предостережением для человечества, но при жизни автора они так и не увидели свет. Киоши Танимото умер в 1986 году, так и не узнав, что его свидетельства когда-то станут мировым бестселлером.

О чем рассказал человек, выживший в эпицентре

Название книги отсылает к роковой минуте, когда на город упала атомная бомба «Малыш». Киоши Танимото выжил только потому, что в то утро уехал из города помочь другу с переездом.

Вернувшись в Хиросиму, он увидел картины, не поддающиеся описанию: перевернутые трамваи с обугленными пассажирами, черный нефтяной дождь с неба и людей, чья одежда просто прикипела к коже.

В сценарии фильма, основанном на книге, есть страшная сцена: Танимото видит жертв, которые застыли в своих позах, словно жители Помпеев, превращенные в черный уголь.

От бумаги до экранов: Netflix готовит масштабную драму

Параллельно с выходом книги начинается подготовка к съемкам художественного фильма. Продюсером ленты стал Дональд Розенфельд, известный своими классическими голливудскими работами. Главную роль священника сыграет звезда Netflix Такехиро Хира.

Продюсер подчеркивает: сегодня эта история актуальна как никогда. На фоне ядерных угроз в современном мире воспоминания Танимото должны напомнить каждому, что такое ядерное оружие на самом деле.

— Сегодняшние бомбы в 10 000 раз сильнее той, что уничтожила Хиросиму. Мы должны убедиться, что это никогда не повторится, — говорит Розенфельд.

Голос дочери: память — это наш шанс на выживание

Особую эмоциональность изданию придает предисловие от дочери священника, Коко Танимото Кондо. В день взрыва ей было всего восемь месяцев. Она выжила на руках у матери в самом центре руин.

Коко рассказывает, что в Хиросиме десятилетиями царила тишина — выжившие просто не могли говорить о пережитом, боль была слишком глубокой.

Только через 40 лет мать смогла рассказать дочери, как они уцелели. Сегодня 81-летняя Коко помогает создателям фильма, знакомя их с семьями выживших (хибакуся), чтобы каждая деталь в кино была правдивой.

Съемки фильма запланированы на февраль 2027 года, а предпродажи книги уже бьют рекорды в большинстве стран мира. Похоже, человечество наконец готово услышать правду, которая ждала своего часа 80 лет.

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