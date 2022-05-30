Шоу-біз

Продовжуйте підтримувати Україну! Мадонна разом з дітьми закликала допомагати нашій країні

Богдана Макалюк, редакторка сайту 30 Травня 2022, 12:30
Мадонна з дітьми підтримала Україну
Фото: Instagram

Більше новин
Історія 19-річного студента Максима Луцика, що воює проти Росії
З універу в уніформу! Як 19-річний студент бореться проти Росії на фронті
Як нормалізувати рівень тестостерону в організмі жінки
Насамперед потрібно переглянути раціон. Як нормалізувати тестостерон в організмі жінки
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Продовжуйте підтримувати Україну! Мадонна разом з дітьми закликала допомагати нашій країні
Заклеїли вікна задля безпеки, а тепер залишилися негарні плями? Поради, як відмити скотч від скла
Дивитись більше

Матеріали по темі

Історія 19-річного студента Максима Луцика, що воює проти Росії
З універу в уніформу! Як 19-річний студент бореться проти Росії на фронті
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Продовжуйте підтримувати Україну! Мадонна разом з дітьми закликала допомагати нашій країні
Заклеїли вікна задля безпеки, а тепер залишилися негарні плями? Поради, як відмити скотч від скла
Олександра та Олена
Він зробив мені обручку зі шматка дроту: історія кохання військовослужбовців з передової

Відео
Наслідки обстрілу України 30 травня

Чергова неспокійна ніч для українців: вибухи в Сумській, Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях
Правила продажу бензину у Києві
Правила продажу бензину у Києві: як знайти працюючі заправки та купити паливо
Актуальна карта бойових дій в Україні 30 травня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 30 травня
0:07:54
Чи буде спалах холери в Україні
Варто дотримуватись основних правил гігієни. Що каже інфекціоніст про ймовірний спалах холери
Війна в Україні 17 травня
Війна в Україні та останні новини: телемарафон ОНЛАЙН
Ситуація в Маріуполі 29.05.2022 - гуманітарна катастрофа
Страшні знахідки, сморід, кадировці: до Маріуполя повернувся Радянський Союз в яскравих фарбах тоталітаризму
0:03:49
Як волонтери допомагають на Київщині
Відновлюють скалічені Росією міста: як волонтери на Київщині допомагають розбирати руїни
0:05:52
Міністр інфраструктури Олександр Кубраков розповів про збитки та відновлення інфраструктури, роботу Укрзалізниці та альтернативи портам
Збитки для інфраструктури України колосальні! Кубраков про відновлення критично важливих об’єктів
0:06:15
Розіграш від Притули та переможців Євробачення
Найбільша внесена сума була у криптовалюті! Притула про аукціон нагороди Євробачення гурту Kalush
0:01:46
День Києва відеоекскурсія
Святкуй День Києва на відстані! Запрошуємо на відеоекскурсію столицею
Більше відео
Продовжуйте підтримувати Україну! Мадонна разом з дітьми закликала допомагати нашій країні
Читати далі
Заклеїли вікна задля безпеки, а тепер залишилися негарні плями? Поради, як відмити скотч від скла
Як підключити старлінк
Читати далі
Як отримати інтернет від Ілона Маска? Розповідаємо, як підключити Starlink

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь