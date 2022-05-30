Продовжуйте підтримувати Україну! Мадонна разом з дітьми закликала допомагати нашій країні

Уже вдруге від початку війни був організований благодійний концерт Save Ukraine #StopWar — телемарафон на підтримку України за участю іноземних виконавців у прямому ефірі.

Під час цього марафону виступили як українські, так і світові зірки.

Відома на весь світ співачка Мадонна разом зі своїми дітьми записала відео та закликала підтримати Україну. Вона попросила, щоб люди з усього світу продовжували збирати гуманітарну допомогу для нашої країни.

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Мадонна вже неодноразово підтримувала Україну та виступала проти російської агресії, зокрема на своїй сторінці в Instagram.

Раніше ми розповідали, як пройшов благодійний концерт Save Ukraine #StopWar у Берліні.