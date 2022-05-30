Продолжайте поддерживать Украину! Мадонна вместе с детьми призвала помогать нашей стране

Во второй раз с начала войны был организован благотворительный концерт Save Ukraine #StopWar — телемарафон в поддержку Украины с участием иностранных исполнителей в прямом эфире.

В ходе этого марафона выступили как украинские, так и мировые звезды.

Известная во всем мире певица Мадонна вместе со своими детьми записала видео и призвала поддержать Украину. Она попросила, чтобы люди со всего мира продолжали собирать гуманитарную помощь нашей стране.

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Мадонна уже неоднократно поддерживала Украину и выступала против российской агрессии, в частности на своей странице в Instagram.

Ранее мы рассказывали, как прошел благотворительный концерт Save Ukraine #StopWar в Берлине.