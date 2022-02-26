Путін не має права намагатись стерти існування України! Мадонна висловила слова підтримки

Всесвітньо відома співачка Мадонна підтримала Україну на своїй сторінці в Instagram.

— Безглузде, жадібне вторгнення Росії в Україну МАЄ бути зупинено! Путін порушив усі наявні договори про права людини.

Путін не має права намагатись стерти існування України.

Ми підтримуємо вас, президенте Зеленський! Ми молимося за вас та вашу країну! Благослови вас усіх!

Не відчуваймо себе безпорадними перед геополітичними діями такого масштабу, — каже співачка.