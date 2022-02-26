Путин не имеет права пытаться уничтожить существование Украины! Мадонна выразила слова поддержки

Всемирно известная певица Мадонна поддержала Украину на своей странице в Instagram.
— Бессмысленное, алчное вторжение России в Украину должно быть остановлено! Путин нарушил все существующие договоры о правах человека.
Путин не имеет права пытаться уничтожить существование Украины.
Мы поддерживаем вас, президент Зеленский!! Мы молимся за вас и вашу страну! Благослови вас всех!
Мы поддерживаем вас, президент Зеленский!! Мы молимся за вас и вашу страну! Благослови вас всех!
Давайте не будем чувствовать себя беспомощными перед геополитическими действиями такого масштаба, — говорит певица.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Madonna (@madonna)
Публикация от Madonna (@madonna)