Путин не имеет права пытаться уничтожить существование Украины! Мадонна выразила слова поддержки

Всемирно известная певица Мадонна поддержала Украину на своей странице в Instagram.

— Бессмысленное, алчное вторжение России в Украину должно быть остановлено! Путин нарушил все существующие договоры о правах человека.

Путин не имеет права пытаться уничтожить существование Украины.

Мы поддерживаем вас, президент Зеленский!! Мы молимся за вас и вашу страну! Благослови вас всех!

Давайте не будем чувствовать себя беспомощными перед геополитическими действиями такого масштаба, — говорит певица.