Шоу-биз

Прижал украинский флаг к сердцу. Imagine Dragons поддержали Украину

Богдана Макалюк, редактор сайта 06 июня 2022, 17:00
Imagine Dragons прапор україни
Фото: Facebook

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