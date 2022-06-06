Прижал украинский флаг к сердцу. Imagine Dragons поддержали Украину

Американская группа Imagine Dragons поддерживает Украину. Ее участники выразили солидарность с Украиной, подняв на сцене украинский флаг во время концерта в Праге.

5 июня во время своего выступления в столице Чехии солист группы Дэн Рейнольдс спел песню Walking the Wire и поднял на сцену украинский флаг, который ему передала украинка, выехавшая из Харькова, район северной Салтовки.

Рейнольдс крепко держал символ украинской борьбы, прижимал его к груди, а затем поднял высоко над головой.

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“Я возьму тебя за руку, когда грянет гром. И я буду держать тебя крепко, я не сойду с пути. Я обещаю тебе, что мы справимся со случившимся. Мы идем по натянутому канату”, — говорится в песне Walking the Wire.

Группа Imagine Dragons после начала полномасштабной войны поддержала Украину и отменила концерты в РФ, а также приняла участие в благотворительном марафоне Save Ukraine.

— Мы вас любим, мы думаем о вас, некоторые из наших любимых выступлений за всю карьеру были именно в Украине. Мы на вашей стороне, мы вас поддерживаем, — говорили участники группы во время марафона Save Ukraine.

Все больше мировых звезд во время концертов и публичных мероприятий выражают поддержку Украине. В частности, сине-желтый флаг подняла Билли Айлиш и Тилль Линдеманн из Rammstein.