Процедура максимально спрощена! Як українцям отримати тимчасовий захист у Європі

Від початку повномасштабної війни понад 4,7 мільйони українців знайшли прихисток у країнах Європейського Союзу. Попри те, що деякі нюанси тимчасового захисту відрізняються у кожній державі, загалом процедура отримання цього правового статусу схожа.

Офіційний канал Європейського Союзу про підтримку України розповів, що українцям треба знати про свої права у ЄС.

Що передбачає тимчасовий захист

Усім українцям по прибутті в країну ЄС надається негайний тимчасовий захист щонайменше на один рік. Водночас термін дії цього статусу можуть продовжити залежно від безпекової ситуації в Україні.

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Які права надаються українцям:

дозвіл на проживання;

доступ до ринку праці та житла;

медична допомога;

банківський рахунок;

доступ до освіти для дітей.

Як отримати тимчасовий захист

Для цього треба звернутися із запитом до відповідних національних органів держави-члена ЄС, де ти перебуваєш. Наприклад, якщо ти в Польщі, то звернися до відділу міськради за отриманням PESEL — ідентифікаційного номера, який відкриє доступ до всіх прав тимчасового захисту.

В інших державах-членах ЄС процедура схожа: треба звернутися до найближчого органу місцевої влади.

Реєстрація на отримання тимчасового захисту максимально спрощена. Процес включає подачу заявки та особистих даних. Після цього українці отримують документ, що підтверджує надання тимчасового захисту, та матеріальну допомогу. Утім кожна країна-член ЄС сама вирішує, у якому розмірі виплачувати цю допомогу.

4 березня Рада ЄС запустила директиву ЄС 2001/55/ЕС про тимчасовий захист, яка ніколи раніше не використовувалася і призначена для надання негайної допомоги українським біженцям за спрощеним порядком. Читай, куди краще їхати біженцям з України.