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Процедура максимально спрощена! Як українцям отримати тимчасовий захист у Європі

Олена Яковлєва, редакторка сайту 16 Квітня 2022, 13:00
Тимчасовий захист українців у ЄС - що потрібно знати
Фото: Unsplash

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