Процедура максимально упрощена! Как украинцам получить временную защиту в Европе

С начала полномасштабной войны более 4,7 миллионов украинцев нашли убежище в странах Европейского Союза. Несмотря на то, что некоторые нюансы временной защиты отличаются в каждом государстве, в целом процедура получения этого правового статуса схожа.

Официальный канал Европейского Союза о поддержке Украины рассказал, что украинцам нужно знать о своих правах в ЕС.

Что предполагает временная защита

Всем украинцам по прибытию в страну ЕС предоставляется немедленная временная защита на срок не менее одного года. В то же время, срок действия этого статуса могут продлить в зависимости от ситуации с безопасностью в Украине.

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Какие права предоставляются украинцам:

вид на жительство;

доступ к рынку труда и жилья;

медицинская помощь;

банковский счет;

доступ к образованию для детей.

Как получить временную защиту

Для этого нужно обратиться с запросом в соответствующие национальные органы государства-члена ЕС, где ты находишься. Например, если ты в Польше, обратись в отдел горсовета за получением PESEL — идентификационного номера, который откроет доступ ко всем правам временной защиты.

В других государствах-членах ЕС процедура схожа: нужно обратиться в ближайший орган местной власти.

Регистрация на получение временной защиты максимально упрощена. Процесс включает в себя подачу заявки и личных данных. После этого украинцы получают документ, подтверждающий предоставление временной защиты, и материальную помощь. Впрочем, каждая страна-член ЕС сама решает, в каком размере выплачивать эту помощь.

4 марта Совет ЕС запустил директиву ЕС 2001/55/ЕС о временной защите, которая никогда раньше не использовалась и предназначена для оказания немедленной помощи украинским беженцам по упрощенному порядку. Читай, куда лучше ехать беженцам из Украины.