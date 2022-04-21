Що ховається за дверима Молдови для біженців: правила в’їзду, допомога та пільги

Молдова, як і інші сусідні країни, відкрила свої двері для біженців від війни в Україні.

Хоча в Молдові люди довго не затримуються, їдуть далі, та для тих, хто вирішив лишитися ближче до рідного дому, країна запровадила систему підтримки.

Про всі тонкощі життя переселенців у Молдові, як отримати пільги та фінансову допомогу, що треба знати про перетин кордону, ти дізнаєшся тут.

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Перетин кодону з Молдовою

Як і в низці країн-сусідів, біженцям дозволено в’їзд по внутрішньому українському, біометричному або закордонному паспорту.

Якщо таких документів немає, для в’їзду підійде навіть водійське посвідчення.

Дітям до 18 років потрібно мати з собою внутрішній або закордонний паспорт. Якщо таких документів немає, достатньо буде свідоцтва про народження.

Раніше для перетину кордону автомобілем треба було мати зелену карту. Сьогодні ж автомобіль пропустять на територію Молдови без неї.

Втім, протягом 24 годин треба обов’язково придбати цей поліс.

Сертифікат про вакцинацію від Covid-19 не вимагають.

Домашніх тварин можна привозити без ветеринарних паспортів та довідок.

Для допомоги в координації є спеціальна гаряча лінія за номером телефону: 080001527.

Також для Українців створили спеціальний сайт, де публікують актуальну інформацію про те, де і як можна отримати допомогу, тощо.

Допомога та підтримка для українців

Після того як ви перетнули кордон, виникає питання, де жити та що їсти.

Одразу біля кордону розташовані спеціальні бокси, в кожному з яких вам та вашим дітям можуть надати певну допомогу: гуманітарну, медичну, психологічну.

Тут ви можете перепочити від виснажливої дороги або тимчасово зупинитися, очікуючи на необхідний потяг чи автобус.

Вас безкоштовно нагодують та дадуть місцеву sim-карту для зв’язку.

Де жити в Молдові?

Більшість українців, що перебувають у Молдові, винаймають житло, або їх приймають місцеві жителі.

Але в Молдові розгорнули цілий центр, де люди можуть переночувати, відпочити, зупинитися на певний час та за потреби вирушити далі.

Один із таких центрів — Moldexpo. Він має вигляд боксів і чимось нагадує ВДНГ. Окрім проживання, тут надають великий спектр допомоги.

Починаючи від пошуку житла, медичної допомоги і закінчуючи оформленням соціальних виплат.

У Молодові зараз функціонує 103 такі пункти, які можуть вмістити близько дев’яти тисяч людей.

Тому навіть якщо вам не вдасться швидко винайняти житло, на вулиці ви не залишитеся.

Фінансова допомога

Молдова розрахувала програму фінансової підтримки як для українців, що перетнули кордон після початку війни, так і для самих жителів Молдови, які приймають у себе вдома біженців.

Для українців

Уряд виділив для біженців 2200 молдавських лей на одну людину. Тобто кожен член сім’ї може отримати цю суму.

Для отримання такої допомоги передусім необхідно зареєструватися на оформлення на спеціальному сайті.

Після того, як настане ваша черга, треба прийти в найближчий касовий центр реєстрації, щоб надати інформацію про себе та свої відбитки пальців.

Це необхідна процедура для захисту ваших персональних даних.

Далі вам видадуть карту молдовського банку maib та персональний код для підтвердження реєстрації.

Вже за одну-дві доби на ваш телефон надійде сповіщення про зарахування допомоги.

Ці кошти треба витратити за місяць — зняти або розраховуватися в магазині.

Для жителів Молдови

Через енергетичну кризу та підвищення цін Молдова запровадила підтримку і для своїх громадян у розмірі 3500 молдавських лей.

Для отримання допомоги є кілька умов:

Реєстрація в системі WFP. Треба прийняти мінімум двох українців протягом тижня.

В Україні теж запровадили економічну підтримку. Тепер кожен охочий може започаткувати свою власну справу, адже для її відкриття підприємцям в Україні дають кредит під 0%.