Що ховається за дверима Молдови для біженців: правила в’їзду, допомога та пільги

Молдова, як і інші сусідні країни, відкрила свої двері для біженців від війни в Україні.
Хоча в Молдові люди довго не затримуються, їдуть далі, та для тих, хто вирішив лишитися ближче до рідного дому, країна запровадила систему підтримки.
Про всі тонкощі життя переселенців у Молдові, як отримати пільги та фінансову допомогу, що треба знати про перетин кордону, ти дізнаєшся тут.
Якщо таких документів немає, для в’їзду підійде навіть водійське посвідчення.
Дітям до 18 років потрібно мати з собою внутрішній або закордонний паспорт. Якщо таких документів немає, достатньо буде свідоцтва про народження.
Втім, протягом 24 годин треба обов’язково придбати цей поліс.
Втім, протягом 24 годин треба обов’язково придбати цей поліс.
Також для Українців створили спеціальний сайт, де публікують актуальну інформацію про те, де і як можна отримати допомогу, тощо.
Після того як ви перетнули кордон, виникає питання, де жити та що їсти.
Одразу біля кордону розташовані спеціальні бокси, в кожному з яких вам та вашим дітям можуть надати певну допомогу: гуманітарну, медичну, психологічну.
Тут ви можете перепочити від виснажливої дороги або тимчасово зупинитися, очікуючи на необхідний потяг чи автобус.
Вас безкоштовно нагодують та дадуть місцеву sim-карту для зв’язку.
Більшість українців, що перебувають у Молдові, винаймають житло, або їх приймають місцеві жителі.
Але в Молдові розгорнули цілий центр, де люди можуть переночувати, відпочити, зупинитися на певний час та за потреби вирушити далі.
Один із таких центрів — Moldexpo. Він має вигляд боксів і чимось нагадує ВДНГ. Окрім проживання, тут надають великий спектр допомоги.
Починаючи від пошуку житла, медичної допомоги і закінчуючи оформленням соціальних виплат.
У Молодові зараз функціонує 103 такі пункти, які можуть вмістити близько дев’яти тисяч людей.
У Молодові зараз функціонує 103 такі пункти, які можуть вмістити близько дев’яти тисяч людей.
Тому навіть якщо вам не вдасться швидко винайняти житло, на вулиці ви не залишитеся.
Молдова розрахувала програму фінансової підтримки як для українців, що перетнули кордон після початку війни, так і для самих жителів Молдови, які приймають у себе вдома біженців.
Уряд виділив для біженців 2200 молдавських лей на одну людину. Тобто кожен член сім’ї може отримати цю суму.
Це необхідна процедура для захисту ваших персональних даних.
Ці кошти треба витратити за місяць — зняти або розраховуватися в магазині.
Ці кошти треба витратити за місяць — зняти або розраховуватися в магазині.
Через енергетичну кризу та підвищення цін Молдова запровадила підтримку і для своїх громадян у розмірі 3500 молдавських лей.
Для отримання допомоги є кілька умов:
В Україні теж запровадили економічну підтримку. Тепер кожен охочий може започаткувати свою власну справу, адже для її відкриття підприємцям в Україні дають кредит під 0%.