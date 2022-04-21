Что скрывается за дверью Молдовы для беженцев: правила въезда, помощь и льготы

Молдова, как и другие соседние страны, открыла свои двери для беженцев от войны в Украине.
Несмотря на то, что в Молдове люди долго не задерживаются, едут дальше, для тех, кто решил остаться поближе к родному дому, страна ввела систему поддержки.
Все тонкости жизни переселенцев в Молдове, как получить льготы и финансовую помощь, что нужно знать о пересечении границы, ты узнаешь здесь.
Если таких документов нет, подойдет даже водительское удостоверение.
Однако в течение 24 часов нужно обязательно приобрести этот полис.
Однако в течение 24 часов нужно обязательно приобрести этот полис.
Также для Украинцев создали специальный сайт, где публикуют актуальную информацию о том, где и как можно получить помощь.
После того как вы пересекли границу, возникает вопрос, где жить и что есть.
Сразу возле границы расположены специальные боксы, в каждом из которых вам и вашим детям могут оказать определенную помощь: гуманитарную, медицинскую, психологическую.
Здесь вы можете отдохнуть от изнуряющей дороги или временно остановиться, ожидая нужный поезд или автобус.
Вас бесплатно накормят и дадут местную SIM-карту для связи.
Большинство украинцев, находящихся в Молдове, снимают жилье, или их принимают местные жители.
Но в Молдове обустроили целый центр, где люди могут переночевать, отдохнуть, остановиться на время и при необходимости отправиться дальше.
Один из таких центров — Moldexpo. Он похож на боксы и чем-то напоминает ВДНХ. В таких центрах, кроме проживания, предоставляют большой спектр помощи.
Начиная с поиска жилья, медицинской помощи, заканчивая оформлением социальных выплат.
В Молодеве сейчас функционирует 103 таких пункта, которые могут вместить около девяти тысяч человек.
В Молодеве сейчас функционирует 103 таких пункта, которые могут вместить около девяти тысяч человек.
Поэтому даже если вам не удастся быстро снять жилье, на улице вы не останетесь.
Молдова рассчитала программу финансовой поддержки как для украинцев, пересекших границу после начала войны, так и для самих жителей Молдовы, принимающих у себя дома беженцев.
Правительство выделило для беженцев 2200 молдавских лей на одного человека. То есть каждый член семьи может получить эту сумму.
Это необходимая процедура для защиты ваших персональных данных.
Эти средства нужно потратить в течение месяца — снять или рассчитываться в магазине.
Эти средства нужно потратить в течение месяца — снять или рассчитываться в магазине.
Из-за энергетического кризиса и повышения цен Молдова ввела поддержку и для своих граждан в размере 3500 лей.
Для получения пособия есть несколько условий:
В Украине тоже ввели экономическую поддержку. Теперь каждый желающий может открыть свое собственное дело, ведь для этих целей предпринимателям в Украине дают кредит под 0%.