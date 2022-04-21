Что скрывается за дверью Молдовы для беженцев: правила въезда, помощь и льготы

Молдова, как и другие соседние страны, открыла свои двери для беженцев от войны в Украине.

Несмотря на то, что в Молдове люди долго не задерживаются, едут дальше, для тех, кто решил остаться поближе к родному дому, страна ввела систему поддержки.

Все тонкости жизни переселенцев в Молдове, как получить льготы и финансовую помощь, что нужно знать о пересечении границы, ты узнаешь здесь.

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Пересечение границы с Молдовой

Как и в ряде стран-соседей, беженцам разрешен въезд по внутреннему украинскому, биометрическому или загранпаспорту.

Если таких документов нет, подойдет даже водительское удостоверение.

Детям до 18 лет нужно иметь с собой внутренний или загранпаспорт. Если таких документов нет, достаточно будет свидетельства о рождении.

Раньше для пересечения границы на автомобиле нужно было иметь зеленую карту. Сегодня автомобиль пропустят на территорию Молдовы без нее.

Однако в течение 24 часов нужно обязательно приобрести этот полис.

Сертификат о вакцинации от Covid-19 не требуется.

Домашних животных можно привозить без ветеринарных паспортов и справок.

Для помощи в координации работает специальная горячая линия по телефону: 080001527.

Также для Украинцев создали специальный сайт, где публикуют актуальную информацию о том, где и как можно получить помощь.

Помощь и поддержка для украинцев

После того как вы пересекли границу, возникает вопрос, где жить и что есть.

Сразу возле границы расположены специальные боксы, в каждом из которых вам и вашим детям могут оказать определенную помощь: гуманитарную, медицинскую, психологическую.

Здесь вы можете отдохнуть от изнуряющей дороги или временно остановиться, ожидая нужный поезд или автобус.

Вас бесплатно накормят и дадут местную SIM-карту для связи.

Где жить в Молдове?

Большинство украинцев, находящихся в Молдове, снимают жилье, или их принимают местные жители.

Но в Молдове обустроили целый центр, где люди могут переночевать, отдохнуть, остановиться на время и при необходимости отправиться дальше.

Один из таких центров — Moldexpo. Он похож на боксы и чем-то напоминает ВДНХ. В таких центрах, кроме проживания, предоставляют большой спектр помощи.

Начиная с поиска жилья, медицинской помощи, заканчивая оформлением социальных выплат.

В Молодеве сейчас функционирует 103 таких пункта, которые могут вместить около девяти тысяч человек.

Поэтому даже если вам не удастся быстро снять жилье, на улице вы не останетесь.

Финансовая помощь

Молдова рассчитала программу финансовой поддержки как для украинцев, пересекших границу после начала войны, так и для самих жителей Молдовы, принимающих у себя дома беженцев.

Для украинцев

Правительство выделило для беженцев 2200 молдавских лей на одного человека. То есть каждый член семьи может получить эту сумму.

Для получения помощи прежде всего необходимо зарегистрироваться на оформление на специальном сайте.

После наступления вашей очереди нужно прийти в ближайший кассовый центр регистрации, чтобы предоставить информацию о себе и свои отпечатки пальцев.

Это необходимая процедура для защиты ваших персональных данных.

Далее вам выдадут карту молдавского банка maib и персональный код для подтверждения регистрации.

Уже через сутки-двое на ваш телефон придет уведомление о зачислении помощи.

Эти средства нужно потратить в течение месяца — снять или рассчитываться в магазине.

Для жителей Молдовы

Из-за энергетического кризиса и повышения цен Молдова ввела поддержку и для своих граждан в размере 3500 лей.

Для получения пособия есть несколько условий:

Регистрация в системе WFP. Нужно принять минимум двух украинцев в течение недели.

В Украине тоже ввели экономическую поддержку. Теперь каждый желающий может открыть свое собственное дело, ведь для этих целей предпринимателям в Украине дают кредит под 0%.