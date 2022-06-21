Маршруты украинских беженцев: какие условия в разных странах Европы

Проблема беженцев является одной из самых больших в мире. В этом году она коснулась и нашей страны. Число беженцев из Украины, получивших статус временной защиты в странах Европы, составляет на 3,407 млн ​​человек, однако покинувших страну почти вдвое больше. Об этом сообщило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Больше всего беженцев со статусом временной защиты в Польше — 1 млн 169,5 тыс.

После четырех месяцев работы благотворительные и волонтерские организации, работающие с украинцами, говорят, что меняют свой подход к кризису. Они ожидают, что он продлится много месяцев, если не лет, сообщает The Guardian.

Поэтому Вікна решили рассказать, какие условия пребывания для украинских беженцев в разных странах.

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Украинские беженцы в Польше

Для пересечения границы желательно иметь внутренний и загранпаспорт, однако украинцев пропустят даже без документов. Владельцы авто должны иметь зеленую карту — страховку для международных поездок, иначе авто могут не пропустить.

Важную информацию о помощи в Польше можно найти по ссылке на официальной странице польского правительства (на украинском языке).

Граждане Украины, прибывшие после 24 февраля, имеют право на бесплатный проезд по территории Польши поездами, общественным транспортом, право на трудоустройство, бесплатное медицинское лечение и бесплатное обучение своих детей в школах, детсадах и лицеях.

Однако беженцам в Польше уже отменили социальные выплаты. С 1 июля 2022 года ежедневные выплаты в размере 40 злотых (около 320 грн) на питание и проживание смогут получать только люди с инвалидностью, беременные женщины и многодетные семьи.

В правилах пользования поездами для украинцев, а именно в бесплатном проезде, также появились изменения. Пассажиры из Украины будут иметь возможность бесплатного проезда только на маршрутах из и в определенные города.

Среди них: Хелм, Дорогуск, Люблин, Грубешев, Перемышль, Загуж, Ярослав и Жешув.

Но в этой стране ввели бесплатные карты на продукты для украинцев. Получить их могут временные переселенцы из Украины. В течение трех месяцев карты будут пополняться на 300 злотых (в общей сложности 900 злотых). Но при условии — на одну семью не более трех карт.

Также в Польше была введена новая денежная помощь. Немецкая благотворительная организация Diakonie Katastrophenhilfe решила ввести программу финансовой помощи, которая предусматривает выплату украинским беженцам в размере 700 злотых.

Украинцы в Польше имеют доступ к польской медицинской системе на тех же условиях, что и у граждан Польши, без дополнительных страховок и платы. Украиноязычная информационная линия для пациентов: +48 800190590.

Украинец, который оформил статус беженца в Польше, получает идентификационный номер PESEL. Украинские студенты, имеющие этот номер, могут учиться в государственных университетах бесплатно (в частных учебных заведений бесплатная форма не предусмотрена в целом), подать заявку на стипендию и студенческий кредит.

Если требуется временное размещение или питание, следует обращаться в приемные пункты, находящиеся в пограничной зоне и в городах Польши. Они расположены на всех пунктах пересечения украино-польской границы и вокзалах.

Украинские беженцы в Молдове

Въехать в Молдову можно как с биометрическим паспортом, так и с любым документом, удостоверяющим личность. Без документов можно взять с собой животных. Пограничная полиция Молодовы разрешает украинским автомобилям въезд на основании электронных документов (в приложении Дія).

Граждане Украины, въехавшие на территорию Молдовы на основании документа, удостоверяющего личность, в том числе с истекшим сроком действия, смогут покинуть страну, предъявив тот же документ.

Такое решение приняла на заседании 4 мая Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы.

В решении комиссии отмечено, что эти условия упрощенного пересечения государственной границы можно применить только один раз.

Чтобы получить любую информацию о выезде в Молдову, украинцам следует обращаться на горячую линию по миграции: 080001527 или +37322820007. После того, как наши граждане пересекли границу, им предоставляют информацию и помощь в расселении.

Украинцы также освобождаются от оплаты за пользование платными дорогами. А клиника MedExpert по всей территории Молдовы предоставляет бесплатные медицинские диагностические услуги украинским беженцам.

Несмотря на это, Молдова особенно сильно ощущает давление кризиса украинских беженцев, пишет The Guardian. Самая бедная страна Европы приняла около 100 000 беженцев — это самое большое количество на душу населения.

Это около 5% населения страны, где инфляция достигла 27%. А почти полная зависимость Молдовы от России и Белоруссии в вопросе газа привела к топливному кризису.

Также в Молдове оказывается давление на систему образования.

— Молдавская система образования просто не способна принять всех детей, — говорит Йована Арсениевич из балканского офиса МКП. — Поэтому пока и в ближайшем будущем мы полагаемся на систему неформального очного образования, возглавляемую украинскими учителями среди беженцев. Также мы предлагаем уроки для тех, кому нужно наверстать пропущенное.

В Молдове также используется украинская система дистанционного образования, возникшая во время пандемии.

Украинские беженцы в Нидерландах

Беженец из Украины может находиться в Нидерландах не более 180 дней без разрешения на пребывание. Граждане Украины могут получить временную защиту в Нидерландах согласно Директиве Европейского Союза о временной защите. В Нидерландах позаботились о том, чтобы украинцы смогли получить всю интересующую их информацию о пребывании в стране на сайте https://www.refugeehelp.nl

Эта платформа предлагает актуальную информацию и объединяет предложения от властей, неправительственных организаций, компаний и частных лиц. Здесь можно найти актуальную информацию по всем интересующим тебя вопросам. Отдельно здесь прописано, что делать, если ты только прибыл(-а) в Нидерланды: где найти жилье, как подать заявление на временную защиту и т.д.

В Нидерландах можно подать заявку на получение постоянной или временной визы. Ни одна из них не открыта для украинских граждан, но украинцы могут подаваться на них. Сейчас украинцы могут также получить временную защиту, а впоследствии возможность подать заявку о предоставлении убежища.

Медицинский сервис. Если у тебя нет медицинского страхования, ты имеешь право на бесплатную экстренную медицинскую помощь. Пока ты не трудоустроен(-а), тебе не нужно оформлять дополнительное медицинское страхование.

Бюджетные денежные средства. Помощь не будет выплачиваться во время так называемого “периода свободного пребывания”. Однако согласно директиве о временной защите, у тебя есть право на социальные выплаты и финансовую помощь.

Жилье. Пока украинцам доступно жилье в специальных центрах в муниципальных советах, например, Гронинген, Амстердам, Маастрихт. Это касается также лиц с разрешением на проживание в Украине (например, лиц, получивших убежище в Украине, или иностранных студентов).

Также в Нидерландах помогают украинским семьям воссоединиться.

— Беженцы из Украины имеют право на защиту (Директива о временной защите) и, таким образом, также имеют право на воссоединение семьи, — пишут на сайте. А также через Красный Крест можно подать запрос на поиск человека, если потерялись контакты с членом семьи или любимым человеком.

Если у тебя возникли дополнительные вопросы, ты можешь обратиться в Совет Голландии по делам беженцев по номеру +31 (0) 20 300 7000.

Украинские беженцы в Италии

Италия приняла не так много беженцев из Украины, около 120 тыс. человек, и имеет очень длинную бюрократию.

Украинцы в Италии могут жить год по мотивам временной защиты, что юридически не является статусом беженца. Это разрешение дает право на работу, а детям — на обучение в местных школах. Также согласно программе временной защиты имеют право на национальную систему здравоохранения.

Соответственно, украинцы в Италии могут получить рецепты на лекарства, записаться на прием к специалисту, лечить острые или хронические болезни.

Гораздо сложнее с документами на проживание и материальной помощью. Разрешение на жительство можно ожидать несколько месяцев. На официальную работу могут устроиться только украинцы, получившие документ.

Италия выделила €800 млн на материальную помощь прибывшим украинцам. Эти выплаты рассчитаны на три месяца, €300 на взрослого и €150 — на ребенка в месяц. Получить их имеют право все, кто нашел жилье самостоятельно (у родственников, друзей или знакомых), а не живет в предоставленном государством (гостинице, шелтере и т.д.).

Образование для беженцев в Италии

Законодательство Италии предусматривает, что все дети и подростки независимо от их статуса имеют право на образование и обязаны ходить в школу до 16 лет. После получения заявления о зачислении иностранного гражданина школа запрашивает документы, аналогичные тем, которые требуются для итальянских детей.

Лица, достигшие 16-летнего возраста и имеющие действительное разрешение на пребывание, имеют право посещать государственные школы для взрослых на аналогичных условиях, что и граждане Италии.

Возможности поступления в университеты для искателей убежища могут быть разными. Только несколько университетов позволяют беженцам пройти “полную регистрацию” (например, университеты Палермо и Мессины).

Украинские беженцы в Германии

Германия, которая в настоящее время приняла около 725 000 беженцев (больше, чем любая другая страна-несеседка), уже ощущает недостаток социального и доступного жилья в крупных городах. Некоторые общины готовятся строить большое количество модульных зданий для беженцев вроде тех, которые собирали прошлым летом на западе Германии, чтобы разместить людей, лишившихся дома после разрушительных наводнений.

Граждане Украины, вынужденные выехать из страны, имеют право въезжать в Германию без визы. Это правило предварительно действует на всей территории Германии до 31 августа 2022 года.

Если ты не собираешься трудоустраиваться и получать поддержку до 31 августа, ты не обязан(-а) ни регистрироваться, ни подавать заявление на получение разрешения на пребывание.

В Центре принятия беженцев в Тегеле людей распределяют в разные федеральные земли. Тогда человек уже там сможет зарегистрироваться и подать заявку на получение социальных услуг. Если в Берлине у тебя близкие родственники, существует большая вероятность того, что ты останешься в столице Германии.

Если ты остался(-лась) в Берлине, то можешь получить разрешение на пребывание. Это можно сделать в режиме онлайн.

После заполнения онлайн-заявления на получение разрешения на пребывание человек может трудоустраиваться. На человека распространяются все права и обязанности германского трудового права.

Образование для беженцев в Германии

Кредит на образование, выдаваемый на выгодных условиях, получают преимущественно немцы. Для иностранцев доступ к нему ограничен. Но с 1 июня, чтобы поддержать молодых украинцев финансово, правительство ФРГ открыло для них доступ к государственной стипендии-кредиту BAföG. Подать заявку на нее может каждый, кто получил разрешение на пребывание в Германии или предварительное временное удостоверение (Fiktionsbescheinigung).

Вопросы статуса

Большинство украинцев, выехавших за границу, не хотят оформлять статус беженца, а подают заявления на временную защиту. Ведь если человек получит статус беженца, он не может покинуть страну, в которой его подал, до оформления документов. Иногда это может занять более шести месяцев.

Временная защита дает право на доступ к жилью, услугам здравоохранения, образованию, социальным выплатам, гарантирует право на работу.

Но в отличие от статуса искателя убежища временная защита позволяет украинцам свободно передвигаться в пределах ЕС.

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