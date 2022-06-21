Путешествия и вдохновение

Маршруты украинских беженцев: какие условия в разных странах Европы

Богдана Макалюк, редактор сайта 21 июня 2022, 22:00
Які умови для українських біженців в країнах Європи
Фото: Unsplash

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