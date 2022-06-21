Новая программа финансовой помощи: кто из украинцев сможет получить выплаты в Польше

Как говорит статистика, уже более шести миллионов человек уехали из Украины из-за вооруженной агрессии России. Многие нашли убежище именно в странах ЕС. Однако, несмотря на добро европейцев, средства на существование все же заканчиваются и не каждый может быстро найти работу.

Поэтому немецкая благотворительная организация Diakonie Katastrophenhilfe решила ввести программу финансовой помощи, которая предусматривает выплату украинским беженцам в размере 700 злотых.

Так благотворители стремятся выразить свою солидарность с украинцами, которым пришлось покинуть собственные дома, убегая от российской военной агрессии.

Однако обеспечить каждого, кто нуждается в помощи, организация не имеет возможности, поэтому сконцентрирует внимание на тех, кто больше в ней нуждается.

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Кто может получить выплаты от Diakonie Katastrophenhilfe

лица, которые являются родителями и находятся сами в Польше

лица старше 65 лет и не имеющие взрослых родственников в стране пребывания

беременные

семьи, которые имеют на попечении более двух детей

семьи, имеющие члена семьи с особыми потребностями

семьи, имеющие члена семьи с хроническими и серьезными заболеваниями

Читать по теме Денежная помощь от ADRA Ukraine: кто и как может получить выплаты Рассказываем о новой денежной помощи для украинцев и кто ее может получить.

В каком случае можно получить выплаты от Diakonie Katastrophenhilfe

В случае если твоя семья пересекла границу с Польшей после 24 февраля 2022 года. Если твоя семья не получает денежную помощь от неправительственных организаций. Однако семьи, получающие выплаты от государственных структур в Польше, могут претендовать на денежную помощь от организации. В случае, если никто из членов семьи не работает в Польше и не имеет источников заработка.

Как зарегистрироваться на программу финансовой помощи

На официальном сайте благотворительной организации Diakonie Katastrophenhilfe можно пройти регистрацию на программу финансовой помощи. Для этого отображаются свободные даты для этой процедуры.

Однако следует помнить, что регистрация не гарантирует получение выплат от организации Diakonie Katastrophenhilfe.

Для того чтобы завершить процедуру, необходимо явиться вместе с семьей лично в регистрационный центр с документами, удостоверяющими личность и указывающими дату пересечения границы с Польшей.

В случае успешного прохождения регистрации, лица смогут получать 700 злотых в месяц и 600 злотых на каждого члена семьи. Программа финансирования будет длиться не менее трех месяцев.

Однако люди, которые решили или имели возможность не уезжать из Украины, тоже могут рассчитывать на социальные выплаты. Читай, как получить помощь во время войны.