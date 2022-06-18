Потрощені мрії випускників та спокуса навчання за кордоном: як проходитиме вступна кампанія цьогоріч

Війна змінила долі багатьох українських випускників. Учні, які старанно готувались до ЗНО та вступу у ВНЗ, нині опинились за кордоном і навряд чи стануть студентами цьогоріч.

За останніми даними, майже 30 тисяч абітурієнтів зареєструвалися на тест за кордоном. Там є чимала спокуса вступити до закордонних університетів. Адже до українців зараз прихильні.

Крім того, світ готується повернутися до очного навчання, а українські ВНЗ, найімовірніше, працюватимуть дистанційно.

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Доля українських університетів

Змінюється і доля університетів. Тепер вони борються за абітурієнтів ще активніше. Луганський університет внутрішніх справ останні роки працював у Сєверодонецьку.

З початком великої війни переїхав у Дніпро, місяць тому — до Івано-Франківська. ВНЗ цьогоріч приймає вступників за спрощеною системою, головне — міцне здоров’я. Раніше на курс набирали 120 абітурієнтів, а нині кількісних обмежень немає.

Якою буде вступна кампанія 2022

У Міносвіти вже бачать — кількість студентів-першокурсників буде меншою. І поки лише припускають, у який бік зміниться вибір професії.

Ми чекаємо більше, наприклад, вступників на медичні спеціальності. Можливо (підкреслюю, можливо) буде більше на деякі технічні, будівельні, комп’ютерні спеціальності, але це більше навіть не прогнози, а передбачення.

Про це розповідає директор Департаменту вищої освіти МОН Олег Шаров.

Цьогорічний вступ унікальний, бо абітурієнти — це діти, які останні кілька років навчався дистанційно. Крім того, вони готувались до ЗНО, а замість нього буде загальний тест.

Технічні спеціальності готували до вступу англійську, а натомість буде історія. Не зможуть показати свої знання і з хімії чи біології — а це ті предмети, які раніше були потрібні майбутнім медикам. Це демотивує, але не зіб’є з курсу омріяного фаху.

Хай там як, частина тих випускників, котрі виїхали, повернуться. Але яка саме це частка — покажуть лише час і завершення війни.

Варшавська українська школа готується до останнього дзвоника. Туди ходять наші школярі, які були змушені полишити свій дім через війну. Дивись, як проходить навчання в дітей за кордоном.

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