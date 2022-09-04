Из прошлой жизни остались только воспоминания: как россияне уничтожили мечту грумера из Северодонецка

Россияне уничтожили ее родной город и отобрали бизнес. Из Северодонецка Анастасия Селиванова вместе с семьей должна была переехать в Прикарпатье.

Там с нуля начала любимое дело. Женщина – грумер. Это специальный стилист для животных.

Анастасии 34 года и всю жизнь женщина прожила в Северодонецке. Имела собственный бизнес, квартиру. Вместе с мужем и 5-летним сыном мечтали купить землю и построить дом. Но 24 февраля россияне уничтожили все мечты.

Начали писать с садика, что не надо приходить. И я ничего не могу понять, у нас еще не было ни взрывов, ничего. У нас рядом с городом был аэродром. Это еще с советских времен, он не работал. И туда прилетело, и тогда мы поняли, пора эвакуироваться, — рассказала Анастасия.

В Ивано-Франковске она уже пять месяцев. Чтобы хоть немного отвлечься от новостей с фронтов, начала снова стричь песиков. Сначала домой брала одну-две собачки. Затем подруга помогла открыть свой груминг-салон. Большинство клиентов Анастасии – такие же переселенцы.

Как женщине удалось восстановить потерянное, подробнее смотри в Вікнах.

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