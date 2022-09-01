Переселенці-фермери. Як батько і син з Донбасу почали нове життя на Одещині

50 тисяч внутрішньопереміщених осіб готова прийняти Одещина у зв’язку з обов’язковою евакуацією із зони бойових дій на Сході та Півдні України.

Близько 200 можуть поселити в корпусах колишнього дитячого табору в селищі Маяки на Одещині.

Зараз ви можете побачити, тут у нас свині. Курник у нас є і також голубник. Все для того, щоб тут було якесь виробництво, — показує голова волонтерської організації Денис Сердиченко.

Перші переселенці з Донбасу заїхали туди ще 2014 року.

Волонтери допомогли їм облаштувати фермерське господарство. Там люди виготовляють домашню продукцію та продають її. А на вторговані гроші купують усе необхідне та платять за комірне.

Скільки заробляють наші переселенці в Польщі? Дивись, як Польща підтримує вимушених переселенців з України, що втекли від війни, і скільки можна заробляти там.