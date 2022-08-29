Українці — не дешева робоча сила! Скільки заробляють наші переселенці в Польщі

За півроку війни сотні тисяч українок з дітьми були змушені тікати до Польщі. Нині вони адаптувались до життя в цій країні та знайшли роботу.

Журналістка телеканалу FreeДOM Валерія Черненко розібралась, як Польща підтримує вимушених переселенців.

Загалом зараз у Польщі працевлаштовано 400 000 українських біженців. Польський уряд підтримує компанії, які працевлаштовують українців, надаючи їм невеликі податкові пільги.

Мінімальна заробітна плата у Польщі становить 3010 злотих на місяць (понад 18 000 грн). Якщо йдеться про погодинну оплату, то людина має отримувати не менше 19,7 злотих/годину (153 грн).

У середньому без знання мови в Польщі можна заробляти 20-25 000 грн на місяць.

Для самих українців спрощують процедуру працевлаштування, а роботодавці намагаються максимально лояльно та з розумінням ставитися до ситуації, в якій опинилися наші люди.

Сьогодні українцям для працевлаштування у Польщі потрібен лише біометричний паспорт. Жодних запрошень від роботодавця чи робочих віз не потрібно.

Поляки запевняють, що хочуть брати наших людей як висококваліфікованих спеціалістів, та для більшості вакансій необхідне знання польської мови. Наразі, за статистикою, лише 1/4 українців у Польщі знають польську на комунікативному рівні.

Польща надалі приймає біженців з України, надаючи їм необхідну допомогу та пропонуючи робочі місця. Читай, як відбувається пошук роботи в Польщі та з якими проблемами можуть стикнутись українські переселенці.

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