Світ

Українці — не дешева робоча сила! Скільки заробляють наші переселенці в Польщі

Олена Яковлєва, редакторка сайту 29 Серпня 2022, 08:00

Більше відео
Українці — не дешева робоча сила! Скільки заробляють наші переселенці в Польщі
Ті, хто допомагає не словом, а ділом — Forbes оновив рейтинг країн-друзів України
Втрати Росії за шість місяців війни
Шалені збитки! Скільки мільярдів доларів втратила Росія за півроку війни в Україні
США Україна
З нагоди Дня Незалежності: США надають Україні найбільший пакет допомоги на майже $3 млрд
0:05:57
Опалювальний сезон в Європі
Швейцарська ощадність врятує світ! Як Європа об’єдналася, щоб скоротити споживання газу з РФ
Дивитись більше

Останні відео
0:10:10
Скільки зароблять українські переселенці в Польщі

Українці — не дешева робоча сила! Скільки заробляють наші переселенці в Польщі
0:05:55
Українці — не дешева робоча сила! Скільки заробляють наші переселенці в Польщі
Краще підготуватися, ніж замерзати. Які можливі труднощі опалювального сезону-2022
Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 29 серпня
Актуальна карта бойових дій в Україні та ситуація на фронті 29 серпня
0:06:13
Ситуація в Мелітополі
Колаборанти Мелітополя дзвонять спецслужбам України, щоб відбілити себе — бояться партизанів
0:04:20
Українці — не дешева робоча сила! Скільки заробляють наші переселенці в Польщі
Сталеві оборонці Маріуполя! Як рідні бійців Азову роблять все, щоб пам’ять про героїв жила
0:06:21
Ціни на бензин
Ціна на пальне в Україні на кінець 2022 року здивує багатьох — чого чекати водіям
0:05:55
Ярмак про перезапис пісні Моя страна українською мовою
Відчув, що просто не можу співати російською — Ярмак про українізацію хіта Моя країна
0:05:53
Окупація Северинівки: які жахіття чинили окупанти
Нищили майно, катували та вбивали. Історія пенсіонера з Северинівки, якого викрали росіяни
0:03:38
Запорізька АЕС
Росіяни катують персонал ЗАЕС, щоб вони не розповіли МАГАТЕ, що насправді відбувалося на атомній станції
0:05:23
Як з вересня працюватимуть школи в Києві
95% київських шкіл мають належні укриття — як проходитиме навчання у столичних закладах освіти
Більше відео
Українці — не дешева робоча сила! Скільки заробляють наші переселенці в Польщі
Читати далі
Краще підготуватися, ніж замерзати. Які можливі труднощі опалювального сезону-2022

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь