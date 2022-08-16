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Які основні проблеми можуть виникнути у біженця під час пошуку роботи у Польщі? Як їх вирішити?

Аліна Литвиненко, випускова редакторка сайту 16 Серпня 2022, 15:30
Робота в Польщі

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