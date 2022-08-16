Які основні проблеми можуть виникнути у біженця під час пошуку роботи у Польщі? Як їх вирішити?

Польща надалі приймає біженців з України, надаючи їм необхідну допомогу та пропонуючи робочі місця. Відомо, що частина роботодавців шукає тимчасових працівників на просту роботу, іншим же потрібні досвідчені спеціалісти.

Доки на одних тиснуть терміни, інші неквапливо проводять ретельний відбір. Однак завжди від українських громадян очікують належного ставлення до своїх обов’язків та ефективної роботи на користь компанії.

Дізнайтесь про те, які виклики чекають на працівників-біженців з України і як їх вирішувати.

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Чи всі зможуть знайти роботу в Польщі?

Як зазначають HR-спеціалісти, проблем із вакансіями для громадян України не має бути, оскільки потенціал Польщі з працевлаштування іноземців залишається високим. Так, наприкінці жовтня минулого року на порталах з пошуку роботи було розміщено 324 тис. вакансій. Натомість початок 2022 року демонструє готовність польської економіки до працевлаштування вдвічі більшої кількості осіб.

Загалом йдеться про те, що ринок праці сприятливий для працівників. Найбільше вакансій зараз відкрито у сфері транспорту — 17,5 тис. пропозицій для водіїв. Такою ж мірою зацікавлені в кадрах представники сектору торгівлі, які сукупно запрошують на посади касирів та продавців 17 тис. осіб.

Варто зазначити попит на спеціалістів у галузі бухгалтерії (4,3 тис.), маркетингу (1,9 тис.), охорони здоров’я (1,7 тис.) та управління персоналом (1,4 тис.). Ознайомитися з актуальними вакансіями можна на сайті Aplikuj.pl.

Чи потрібен біженцям дозвіл на роботу в Польщі?

Відповідно до нового Закону про допомогу біженцям з України, дозвіл на працевлаштування в Польщі не потрібен. Особи, що рятуються від війни, повинні мати лише тимчасовий дозвіл на проживання. На час дії Закону такий дозвіл надається щонайбільше на 18 місяців (з 24 лютого 2022 року до 24 серпня 2023 року).

У разі об’єктивної потреби цей термін може бути продовжений до трьох років.

Спрощена процедура також дозволяє отримати номер PESEL (запис в електронній системі реєстру населення), який знадобиться для відкриття рахунку в банку, оформлення страхування, відвідування лікаря, оренди авто тощо.

Виклики, пов’язані з роботою в Польщі

Чи можуть біженці знайти роботу без знання мови?

Незнання мови та, відповідно, брак належного рівня комунікації може бути перешкодою для пошуку роботи. Українська мова подібна до польської, тож здебільшого можна порозумітись.

Однак для безперешкодної та ефективної роботи самого лише порозуміння замало.

Роботодавці очікують, що біженці зможуть повноцінно спілкуватися.

Саме тому, коли це можливо, дозволяється користуватись англійською, а в інших випадках працівників заохочують пройти експрес-курси з вивчення мови. Це важливо не лише для роботи, а й для культурної інтеграції.

Втім, мова — це не єдина проблема, над вирішенням якої доведеться попрацювати. Так, сьогодні до Польщі прибувають здебільшого матері з дітьми, що свідчить про необхідність створення гнучких моделей роботи, організації дистанційної роботи.

Як написати CV і пройти співбесіду?

Для прийому на роботу необхідно мати CV. Якщо біженець не має навичок оформлення такого листа, він/вона може попросити про допомогу у відділі служби зайнятості або центрі розвитку кар’єри. У документі повинні міститися особисті дані, контактні дані, відомості про освіту та досвід роботи, про додаткові вміння та навички, пройдені курси та отримані сертифікати, а також про захоплення або хобі, які можуть стати корисними у роботі.

Якісне резюме містить виключно правдиву інформацію, лаконічно і чітко презентує компетенції претендента. За можливості можна додати фотографію.

Ще одна вимога до CV — це вираження згоди на обробку роботодавцем персональних даних. Найпростіший спосіб підготувати CV з дотриманням усіх пунктів — це скористатись інструментом Kreator CV на порталі Aplikuj.pl. Хвилина для реєстрації, п’ять хвилин для заповнення даних, і документ можна надсилати роботодавцям!

Переглянувши CV, роботодавець захоче познайомитися з кандидатом особисто. Це хороша нагода підтвердити й доповнити те, що було описано в документі. Кандидат і роботодавець під час такої розмови можуть краще пізнати одне одного, обговорити всі аспекти співпраці.

До співбесіди потрібно бути готовим: підготувати відповіді на можливі запитання по змісту CV, найпоширеніші загальні запитання, ознайомитися з профілем та ідеями, якими керується роботодавець у своїй діяльності. Часто претенденти чують запитання про те, що їх приваблює в компанії та чому саме їх необхідно найняти.

Які відмінності існують між роботою в Польщі та Україні?

Відмінностей між роботою в Польщі та Україні не так уже й багато, проте вони існують. По-перше, залежно від місця роботи, в Україні може використовуватись або ім’я, або ім’я та по батькові, а також звертання на “ти” і “ви”.

У Польщі частіше використовується менш формальне “ти”, натомість ввічлива форма передбачає додавання перед іменем слів “пан/пані”. До цього легко звикнути.

Що ж стосується корпоративної культури, то у Польщі високо цінується пунктуальність.

За хорошу роботу заведено похвалити, а загалом від працівників очікують відповідального ставлення та ввічливого спілкування.

Які міфи щодо працівників-українців варто відкинути?

За довгі роки перебування українців у Польщі сформувалась хибна думка про те, що це переважно нелегальні працівники. Такі випадки дійсно трапляються, однак не настільки часто, щоб це можна було назвати правилом.

Тіньове працевлаштування не дає жодних гарантій, натомість укладення договору — це основа законної та безпечної роботи.

Новим законом Польща максимально спростила умови для працевлаштування і соціальної інтеграції біженців, тож легальна співпраця повинна стати природним зустрічним кроком.

Ще одне хибне переконання стосується думки про те, що українці працюють лише на заводах, складах та у сфері клінінгу. Дійсно, трудові мігранти, які не мають іншої кваліфікації, обирають просту роботу. Однак насправді до Польщі приїжджають різні люди, зокрема з хорошою освітою, і відгукуються на вакансії у різних галузях.

Працевлаштування в Польщі — це можливість реалізуватись на посаді інженера, технолога, водія, HR-спеціаліста, будівельника, фінансового консультанта, офіціанта, бренд-менеджера тощо.

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