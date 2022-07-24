Подорожі без перешкод та кордонів: що таке цифрове посвідчення для українців у Польщі та чим воно корисне

Україна та Польща продовжують будувати дружні стосунки. Відтак, тепер поляки матимуть особливий статус у нашій державі. Натомість в українців з’являться цифрові посвідчення Diia.pl, які дозволять вільно подорожувати країнами ЄС (аналог української Дії).

Цифрове посвідчення у Польщі: що дає

Українці, які оформлять відповідний документ, зможуть безперешкодно пересуватись зоною Шенгену 90 днів упродовж 180-денного періоду. Тобто, це посвідчення стане першою повністю цифровою посвідкою на проживання в ЄС.

Отримати документ також зможуть й інші іноземці, чиє перебування у Польщі вважається легальним, відповідно Закону про допомогу громадянам України у зв’язку з війною.

Як повідомляє уряд Польщі, посвідчення Diia.pl потрібно буде використовувати разом із дійсним проїзним документом для перетину зовнішнього кордону Євросоюзу.

Як отримати цифрове посвідчення у Польщі

завантажити застосунок mObywat (доступний як на Android, так і на iOS)

отримати польський варіант українського ідентифікаційного номеру під назвою PESEL

отримати електронний підпис

Крім того, життя для переселенців трохи спроститься, адже ЮНІСЕФ разом з IT-компанією SoftServe створили платформу Спільно, на якій зібрали всю інформацію для українців, що виїхали до Польщі.

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