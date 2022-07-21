Подорожі та натхнення

Карта поляка для українців за спрощеною процедурою: що змінилося та навіщо потрібен цей документ

Олена Яковлєва, редакторка сайту 21 Липня 2022, 10:30
Карта поляка для українців - спрощення процедури 2022
Фото: Unsplash

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