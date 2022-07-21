Карта поляка для українців за спрощеною процедурою: що змінилося та навіщо потрібен цей документ

Українці зможуть отримати Карту поляка за спрощеною процедурою. Подати заявку зможуть і ті, хто вже мав цей документ, і ті, хто робить це вперше.
Про це повідомляє Держприкордонслужба України з посиланням на польські офіційні джерела. Читай, як змінились правила отримання Карти поляка, що це таке й навіщо потрібен документ.
Згідно з новими правилами, громадяни України можуть подати документи на отримання Карти поляка безпосередньо на території Польщі — у всіх 16 воєводських управліннях залежно від місця перебування.
Раніше українці повинні були звертатися до польського консульства в Україні. Але оскільки наразі більшість консульств Польщі не працює в нашій країні через війну, то таке рішення МЗС дозволить нашим людям безперешкодно отримувати чи оновлювати свої документи.
Нові правила набувають чинності з 29 липня.
Карта поляка — спеціальний документ, який видається іноземцям для підтвердження приналежності до польського народу.
Але він не дає польського громадянства, права на постійне проживання в Польщі чи перетин кордону.
Карту поляка видають на десять років з можливістю її продовження ще на десять років.
Карта поляка дає змогу іноземцю:
Більше дізнатись про процедуру отримання Карти поляка можна на порталі Республіки Польща.
У новій країні буває важко орієнтуватись та знайти всю інформацію. Тому платформа Спільно була створена спеціально для полегшення життя українців у Польщі. Читай, що можна знайти на сайті.
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