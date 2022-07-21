Карта поляка для українців за спрощеною процедурою: що змінилося та навіщо потрібен цей документ

Українці зможуть отримати Карту поляка за спрощеною процедурою. Подати заявку зможуть і ті, хто вже мав цей документ, і ті, хто робить це вперше.

Про це повідомляє Держприкордонслужба України з посиланням на польські офіційні джерела. Читай, як змінились правила отримання Карти поляка, що це таке й навіщо потрібен документ.

Спрощена процедура отримання Карти поляка

Згідно з новими правилами, громадяни України можуть подати документи на отримання Карти поляка безпосередньо на території Польщі — у всіх 16 воєводських управліннях залежно від місця перебування.

Раніше українці повинні були звертатися до польського консульства в Україні. Але оскільки наразі більшість консульств Польщі не працює в нашій країні через війну, то таке рішення МЗС дозволить нашим людям безперешкодно отримувати чи оновлювати свої документи.

Нові правила набувають чинності з 29 липня.

Що таке Карта поляка

Карта поляка — спеціальний документ, який видається іноземцям для підтвердження приналежності до польського народу.

Але він не дає польського громадянства, права на постійне проживання в Польщі чи перетин кордону.

Карту поляка видають на десять років з можливістю її продовження ще на десять років.

Навіщо потрібна Карта поляка

Карта поляка дає змогу іноземцю:

безкоштовно отримати національну візу для багаторазового перетину польського кордону;

безкоштовно подати заяву на отримання польського громадянства в консульстві;

легально працювати та займатись господарською діяльністю в Польщі без отримання дозволу на роботу;

безкоштовно навчатись;

отримувати безкоштовну медичну допомогу в надзвичайних ситуаціях;

отримувати знижку 37% на залізничні квитки в Польщі;

мати пріоритетне право подавати заяви про фінансову підтримку;

безкоштовно відвідувати державні музеї в Польщі тощо.

Більше дізнатись про процедуру отримання Карти поляка можна на порталі Республіки Польща.

У новій країні буває важко орієнтуватись та знайти всю інформацію. Тому платформа Спільно була створена спеціально для полегшення життя українців у Польщі. Читай, що можна знайти на сайті.

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