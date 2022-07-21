Карта поляка для украинцев по упрощенной процедуре: что изменилось и зачем нужен документ

Украинцы смогут получить Карту поляка по упрощенной процедуре. Подать заявку смогут и те, у кого уже был этот документ, и те, кто оформляет его впервые.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины со ссылкой на польские официальные источники. Читай, как изменились правила получения Карты поляка, что это и зачем нужно.

Упрощенная процедура получения Карты поляка

Согласно новым правилам, граждане Украины могут подать документы на получение Карты поляка непосредственно на территории Польши — во всех 16 воеводских управлениях в зависимости от места нахождения.

Ранее украинцы должны были обращаться в польское консульство в Украине. Но поскольку большинство консульств Польши не работает в нашей стране из-за войны, такое решение МИДа позволит нашим людям беспрепятственно получать или обновлять свои документы.

Новые правила вступают в силу с 29 июля.

Что такое Карта поляка

Карта поляка — специальный документ, который выдается иностранцам для подтверждения принадлежности к польскому народу.

Однако он не дает польского гражданства, права на постоянное проживание в Польше или пересечение границы.

Карту поляка выдают на десять лет с возможностью ее продления еще на такой же срок.

Зачем нужна Карта поляка

Карта поляка позволяет иностранцу:

бесплатно получить национальную визу для многократного пересечения польской границы;

бесплатно подать заявление на получение польского гражданства в консульстве;

легально работать и заниматься хозяйственной деятельностью без получения разрешения на работу;

бесплатно учиться;

получать бесплатную медицинскую помощь в чрезвычайных ситуациях;

получать скидку 37% на ж/д билеты в Польше;

иметь приоритетное право подавать заявления о финансовой поддержке;

бесплатно посещать государственные музеи в Польше и т.д.

Более подробную информацию можно получить на портале Республики Польша.

В новой стране трудно ориентироваться и найти всю информацию. Поэтому была создана платформа Спільно для облегчения жизни украинцев в Польше. Читай, что можно найти на сайте.

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