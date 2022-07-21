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Карта поляка для украинцев по упрощенной процедуре: что изменилось и зачем нужен документ

Елена Яковлева, редактор сайта 21 июля 2022, 10:30
Карта поляка для українців - спрощення процедури 2022
Фото: Unsplash

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