Карта поляка для украинцев по упрощенной процедуре: что изменилось и зачем нужен документ

Украинцы смогут получить Карту поляка по упрощенной процедуре. Подать заявку смогут и те, у кого уже был этот документ, и те, кто оформляет его впервые.
Об этом сообщает Госпогранслужба Украины со ссылкой на польские официальные источники. Читай, как изменились правила получения Карты поляка, что это и зачем нужно.
Согласно новым правилам, граждане Украины могут подать документы на получение Карты поляка непосредственно на территории Польши — во всех 16 воеводских управлениях в зависимости от места нахождения.
Ранее украинцы должны были обращаться в польское консульство в Украине. Но поскольку большинство консульств Польши не работает в нашей стране из-за войны, такое решение МИДа позволит нашим людям беспрепятственно получать или обновлять свои документы.
Новые правила вступают в силу с 29 июля.
Карта поляка — специальный документ, который выдается иностранцам для подтверждения принадлежности к польскому народу.
Однако он не дает польского гражданства, права на постоянное проживание в Польше или пересечение границы.
Карту поляка выдают на десять лет с возможностью ее продления еще на такой же срок.
Карта поляка позволяет иностранцу:
Более подробную информацию можно получить на портале Республики Польша.
В новой стране трудно ориентироваться и найти всю информацию. Поэтому была создана платформа Спільно для облегчения жизни украинцев в Польше. Читай, что можно найти на сайте.
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