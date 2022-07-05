Сохраняй, если ты в Польше. Информационная платформа Спільно для украинцев

В Польше сейчас находится очень много украинцев, бежавших от полномасштабной войны. В другой стране, особенно когда миграция вынужденная, бывает тяжело привыкнуть к новым реалиям.

Жизнь усложняло еще и то, что необходимая актуальная информация была разбросана по разным источникам и сайтам, которые приходилось долго искать.

Теперь жизнь для временно перемещенных лиц станет немного проще, ведь ЮНИСЕФ совместно с IT-компанией SoftServe создали платформу Спільно, где собрали всю информацию для украинцев, которые выехали в Польшу.

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У платформы полностью украинский интерфейс, что является дополнительным преимуществом.

На платформе Спільно будут публиковать информацию из официальных источников: агентств ООН, правительственных партнеров и доверенных гражданских организаций.

То есть, все необходимое теперь будет собрано на одном сайте и разделено по упрощающим навигацию категориям.

Следовательно, есть три основные категории: родителям, детям и молодежи. В них можно найти разделы по теме здоровья, безопасности, образования и правовой защищенности.

Выбрав определенную категорию и подпункт, ты найдешь различные тематические статьи и советы, которые могут быть полезны, например:

легализация пребывания в Польше;

медицинская помощь;

образование в Польше;

гуманитарная и финансовая помощь;

психологическая поддержка;

общие правила безопасности для мам и детей, спасающихся от войны.

Также на сайте есть все необходимые контактные номера Польши, по которым ты сможешь получить психологическую, гуманитарную, правовую помощь, а также номер горячей линии.

В Украине основной платформой является Дія. Она постоянно обновляет свои функции и не является чисто информационной платформой.

Например, там можно зарегистрировать статус ВПЛ и оформить выплаты, зарегистрировать ребенка, бизнес и многое другое.

Из новинок в украинском государственном диджитал-пространстве появилась єРабота, которая поможет тебе получить грант на желаемое дело. Мы рассказали все о єРаботе. Читай, чтобы не упустить свой шанс.