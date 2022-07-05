Сохраняй, если ты в Польше. Информационная платформа Спільно для украинцев

Вероника Кононенко, практикантка сайта 05 июля 2022, 08:00
спільно
Фото: Unsplash

Больше новостей
стоматолог безкоштовно
Здоровые зубы бесплатно? Как бесплатно полечить зубы в Украине
Як правильно дезінфікувати смартфон
Рассадник микробов, особенно в жару! Как правильно дезинфицировать смартфон?
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 5 липня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 5 июля
Магнітні бурі у липні 2022 – календар небезпечних дат
Магнитные бури в июле 2022: календарь угрожающих дат и советы, как пережить космические колебания
Смотреть больше

Материалы по теме

стоматолог безкоштовно
Здоровые зубы бесплатно? Как бесплатно полечить зубы в Украине
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 5 липня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 5 июля
секс під час війни
Чего ждать от секса: как война влияет на половую жизнь
Українські чоловіки - хто може виїхати за кордон у воєнний час
Кто из мужчин может выехать из Украины во время военного положения? Зеленский рассказал, когда откроют границы

Видео
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 5 липня

Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 5 июля
0:04:22
TeleHelp Украина
Поддержка всего мира: студенты Стэнфордского университета основали для украинцев проект TeleHelp Украина
0:22:07
Чому ВСУ відійшли з Лисичанстка:пояснює військовий експерт
Начнут протестовать и покидать войска – военный эксперт Анатолий Кравчук об угрозе со стороны Беларуси
0:17:53
План відбудови України
Восстановление Украины в руках Европы: как выглядит конкретный план и какие приоритеты
Кому з жінок треба стати на військовий облік та чи справді не можна буде виїжджати за кордон
Военный учет женщин: кому нужно будет явиться в военкомат и действительно ли нельзя будет выезжать за границу
0:11:15
Росіяни примусово депортують і всиновлюють українських дітей
Пытают и убивают, а потом думают приютить! Сколько украинских детей принудительно вывезли в Россию
0:03:35
Пара з Донеччини одружилася в лікарні Львова
Возобновила зрение и сразу под венец: история супругов из Донецкой области, обручившихся во львовской больнице
Кирило Буданов спрогнозував, коли закінчиться війна
Буданов назвал причину, почему РФ начала массово стрелять по домам, и спрогнозировал, когда закончится война
Російські військові залишили острів Зміїний
На острове Змеиный развевается украинский флаг! История освобождения и названия острова
0:10:06
ЗСУ відійшли від Лисичанська, що відомо про ситуацію в області
Главная задача — сохранить жизни: что известно об отходе ВСУ от Лисичанска и ситуации в Славянске
Больше видео
секс під час війни
Читать дальше
Чего ждать от секса: как война влияет на половую жизнь

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь