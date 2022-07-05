Зберігай, якщо ти в Польщі. Інформаційна платформа Спільно для українців

У Польщі зараз перебуває дуже багато українців, які тікали від повномасштабної війни. В іншій країні, особливо коли міграція вимушена, буває важко звикнути до тамтешніх реалій.

Життя ускладнювало й те, що необхідна актуальна інформація була розкидана по різних джерелах і сайтах, які доводилося довго шукати.

Тепер життя для тимчасово переміщених осіб трохи спроститься, адже ЮНІСЕФ разом з IT-компанією SoftServe створили платформу Спільно, де зібрали всю інформацію для українців, які виїхали у Польщу.

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Платформа має повністю український інтерфейс, що є додатковою перевагою.

На платформі Спільно публікуватимуть інформацію з офіційних установ: агенцій ООН, урядових партнерів та довірених громадських організацій тощо.

Тобто все необхідне тепер буде зібране на одному сайті й розділене по категоріях, що спрощує навігацію.

Відтак є три основні категорії: батьки, діти та молодь. У них можна знайти розділи на тему здоров’я, безпеки, освіти та правової захищеності.

Обравши певну категорію і розділ, ти знайдеш різноманітні тематичні статті та поради, які можуть бути корисними, до прикладу:

легалізація перебування в Польщі;

медична допомога;

освіта в Польщі;

гуманітарна та фінансова допомога;

психологічна підтримка;

загальні правила безпеки для мам та дітей, які рятуються від війни.

Також на сайті розміщені всі необхідні контактні номери Польщі, за якими ти зможеш отримати психологічну, гуманітарну, правову допомогу, а також номер гарячої лінії.

В україні такою важливою платформою є Дія. Вона постійно оновлює свої функції й не є суто інформаційною.

До прикладу, там можна зареєструвати статус ВПО та оформити виплати, зареєструвати дитину, бізнес тощо.

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