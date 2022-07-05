Зберігай, якщо ти в Польщі. Інформаційна платформа Спільно для українців

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 05 Липня 2022, 08:00
спільно
Фото: Unsplash

Більше новин
Сонце, літо, спека
Сонце — найкращий друг? Поради, як пережити спеку без шкоди для здоров’я
емоційне насилля
Зробити боляче без синців: до яких психічних відхилень може призвести емоційне насилля над дитиною
Ранкові обстріли України 5 липня
Неспокійні ніч та ранок: вибухи у Миколаєві, Шостці та на Дніпропетровщині
стоматолог безкоштовно
Здорові зуби безкоштовно? Які стоматологічні послуги можна отримати в Україні безоплатно
Дивитись більше

Матеріали по темі

Сонце, літо, спека
Сонце — найкращий друг? Поради, як пережити спеку без шкоди для здоров’я
емоційне насилля
Зробити боляче без синців: до яких психічних відхилень може призвести емоційне насилля над дитиною
Ранкові обстріли України 5 липня
Неспокійні ніч та ранок: вибухи у Миколаєві, Шостці та на Дніпропетровщині
стоматолог безкоштовно
Здорові зуби безкоштовно? Які стоматологічні послуги можна отримати в Україні безоплатно

Відео
Ранкові обстріли України 5 липня

Неспокійні ніч та ранок: вибухи у Миколаєві, Шостці та на Дніпропетровщині
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 5 липня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 5 липня
0:04:22
TeleHelp Україна
Підтримка усього світу: студенти Стенфордського університету заснували для українців проект TeleHelp Україна
0:22:07
Чому ВСУ відійшли з Лисичанстка:пояснює військовий експерт
Почнуть протестувати й залишати війська – військовий експерт Анатолій Кравчук про загрозу з боку Білорусі
0:17:53
План відбудови України
Відбудова України в руках Європи: як виглядає конкретний план відновлення та які пріоритети
Кому з жінок треба стати на військовий облік та чи справді не можна буде виїжджати за кордон
Військовий облік жінок: кому потрібно з’явитися у військкоматі та чи справді не можна буде виїжджати за кордон
0:11:15
Росіяни примусово депортують і всиновлюють українських дітей
Катують і вбивають, а потім думають прихистити! Скільки українських дітей примусово вивезли до Росії
0:03:35
Пара з Донеччини одружилася в лікарні Львова
Відновила зір і одразу під вінець: історія подружжя з Донеччини, що побралося у львівській лікарні
Кирило Буданов спрогнозував, ко
Буданов назвав причину, чому РФ почала масово гатити по будинках, і спрогнозував, коли закінчиться війна
Російські військові залишили острів Зміїний
На острові Зміїний замайорів український прапор! Історія звільнення від окупантів та назви острова
Більше відео
емоційне насилля
Читати далі
Зробити боляче без синців: до яких психічних відхилень може призвести емоційне насилля над дитиною
секс під час війни
Читати далі
Чого чекати від сексу: як війна впливає на статеве життя

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь