Від теплиць до ІТ-стартапів: як працює новий проект єРобота від Кабміну та хто може отримати грант

Хто ці успішні бізнесмени та інноватори, які через екран розповідають про свій успіх та тяжку працю? Чимало хто з нас думав про це і починав перечитувати їх біографії. Проте навіщо витрачати свій час та сили, щоб дізнатись про чуже життя, якщо можна творити своє за допомогою нової програми єРобота?

Уряд створив шість грантових програм, що дозволять розширити малий та середній бізнес, створити десятки тисяч бізнесів та сотні тисяч робочих місць, а також надати громадянам можливість отримати необхідні навички для нової кар’єри.

Усі програми об’єднані під одною назвою проекту єРобота, який створений для підтримки тих, хто має бажання, навички та найголовніше план, щоб запустити власну справу чи розпочати свій шлях на нових кар’єрних сходах.

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Які програми пропонує єРобота

гранти до 250 тис. грн на будь-який мікробізнес (на власну справу)

гранти до 8 млн на розширення та створення підприємств у сфері перероблювання

гранти на висадку нових садів (до 400 тисяч гривень за 1 га)

гранти на побудову нових теплиць (до 7 мільйонів гривень за 2 га)

гранти для стартапів в ІТ

гранти на навчання навичкам у сфері інформаційних технологій

Які кошти буде виділено на сферу ІТ

Програму щодо надання грантів для стартапів в ІТ буде адмініструвати Український фонд стартапів. Загалом на неї буде виділено від 750 тисяч гривень до 3,5 мільйонів гривень.

На навчання українців у сфері ІТ держава може виділити грант у розмірі 30 тисяч гривень. Таким чином планується інвестувати в освіту 60 тисяч громадян, які зможуть отримати професію молодшого розробника, дата-аналітика чи графічного дизайнера.

Загальний бюджет програми під назвою Старт в ІТ складає 1,8 мільярда гривень.

Кому надаватиметься перевага в ІТ-програмах

Грант на стартап в ІТ зможуть отримати підприємці, які прагнуть створити п’ять робочих місць і разом із власною командою розробляти нові технології та рішення.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначає, що це допоможе нашій країні зберегти економічну спроможність.

Україна — це країна, яка має живе інноваційне середовище. Україна — це країна, де величезний потенціал для інноваційного бізнесу.

Що ж стосується грантів на навчання, то перевага надаватиметься тим, хто раніше працював, але зараз втратив своє робоче місце і хоче опанувати нові навички.

ІТ-вці за останні роки стали справжнім середнім класом в Україні, тож ми зацікавлені в тому, аби їх кількість лише збільшувалася.

Однак важливо зазначити, що кошти, отримані за грантом, можна буде витратити лише на оплату школи чи курсів, які визначить Міністерство цифрової трансформації.

Як подати заявку на отримання гранту

Подати заявку на цікаву для тебе програму на порталі Дія Додати бізнес-план створення нового або розвитку наявного бізнесу, план закладання саду чи проект будівництва теплиці Підписати електронним підписом заявку

Важливо не пропустити дедлайни на певні програми. Так заявку на отримання гранту для власної справи можна подати до 10 липня 2022 року, а на переробне підприємство — до 15 липня 2022.

Заявку на отримання гранту після цього буде надіслано в Ощадбанк, який перевірить репутацію людини, яка її подала.

Пізніше відповідні органи ухвалять рішення чи надавати кошти за грантом. У разі схвальної відповіді, кошти будуть переказані на окремий рахунок в АТ Ощадбанк. Гроші можна буде використати на оренду приміщення, закупівлю обладнання та сировини.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як взяти участь у програмі грантів для відновлення малого бізнесу.

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