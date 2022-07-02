От теплиц до IT-стартапов: как работает новый проект єРобота от Кабмина и кто может получить грант

Кто эти успешные бизнесмены и инноваторы, которые через экран рассказывают о своем успехе и тяжелом труде? Многие из нас думали об этом и начинали перечитывать их биографии. Однако зачем тратить свое время и силы, чтобы узнать о чужой жизни, если можно творить свою с помощью новой программы єРобота?

Правительство создало шесть грантовых программ, позволяющих расширить малый и средний бизнес, создать десятки тысяч бизнесов и сотни тысяч рабочих мест, а также предоставить гражданам возможность получить необходимые навыки для новой карьеры.

Все программы объединены под одним названием проекта єРобота, который создан для поддержки тех, кто имеет желание, навыки и самое главное план, чтобы запустить собственное дело или начать свой путь на новой карьерной лестнице.

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Какие программы предлагает єРобота

гранты до 250 тыс. грн на любой микробизнес (на собственное дело)

гранты до 8 млн. на расширение и создание предприятий в сфере переработки

гранты на высадку новых садов (до 400 тысяч гривен за 1 га)

гранты на строительство новых теплиц (до 7 миллионов гривен за 2 га)

гранты для стартапов в IT

гранты на обучение навыкам в сфере информационных технологий

Какие средства будут выделены на сферу IT

Программу предоставления грантов для стартапов в IT будет администрировать Украинский фонд стартапов. В общей сложности на нее будет выделено от 750 тысяч гривен до 3,5 миллионов гривен.

На обучение украинцев в сфере IT государство может выделить грант в 30 тысяч гривен. Таким образом, планируется инвестировать в образование 60 тысяч граждан, которые смогут получить профессию младшего разработчика, дата-аналитика или графического дизайнера.

Общий бюджет программы под названием Старт в IT составляет 1,8 миллиарда гривен.

Кому будет отдаваться предпочтение в IT-программах

Грант на стартап в IT смогут получить предприниматели, стремящиеся создать пять рабочих мест и вместе с собственной командой разрабатывать новые технологии и решения.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отмечает, что это поможет нашей стране сохранить экономическую состоятельность.

Украина — это страна, обладающая живой инновационной средой. Украина – это страна, где огромный потенциал для инновационного бизнеса.

Что же касается грантов на обучение, то предпочтение будет отдаваться тем, кто раньше работал, но сейчас потерял свое рабочее место и хочет овладеть новыми навыками.

IT-шники за последние годы стали настоящим средним классом в Украине, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы их количество только увеличивалось.

Однако важно отметить, что средства, полученные за грантом, можно будет потратить только на оплату школы или курсов, определяемых Министерством цифровой трансформации.

Как подать заявку на получение гранта

Подать заявку на интересующую тебя программу на портале Дія Добавить бизнес-план создания нового или развития существующего бизнеса, план закладки сада или проект строительства теплицы Подписать электронной подписью заявку

Важно не пропустить дедлайн на определенные программы. Так, заявку на получение гранта для собственного дела можно подать до 10 июля 2022 года, а на перерабатывающее предприятие — до 15 июля 2022 года.

Заявка на получение гранта после этого будет направлена ​​в Ощадбанк, что проверит репутацию, человека который подал ее.

Позже соответствующие органы примут решение или предоставлять денежные средства по гранту. В случае одобрительного ответа, средства будут переведены на отдельный счет в АО Ощадбанк. Деньги можно использовать на аренду помещения, закупку оборудования и сырья.

Напомним, ранее мы рассказывали, как принять участие в программе грантов для восстановления малого бизнеса.

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