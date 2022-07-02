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От теплиц до IT-стартапов: как работает новый проект єРобота от Кабмина и кто может получить грант

Даниэла Долотова, редактор сайта 02 июля 2022, 07:30
єРобота
Фото: Unsplash

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