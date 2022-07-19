Поляки й українці практично зрівняються в правах — який законопроект віддячить Польщі за гостинність

Польща — країна Європи, яка найбільше підтримує Україну. Поляки дійсно проявили себе як братній народ не тільки на словах, а й на ділі. З перших днів повномасштабного вторгнення країна приймала біженців, надавала гуманітарну допомогу, підтримувала надання Україні статусу кандидата в ЄС.

Жителі Польщі навіть за нашим прикладом зібрали кошти на Байрактари для ЗСУ. Тож ми маємо віддячити полякам, і не тільки на словах.

11 липня під час свого звернення до українців президент України Володимир Зеленський повідомив, що направив до Верховної Ради України законопроект Про правові та соціальні гарантії для громадян Польщі, які перебувають в Україні.

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Цей законопроект є відповіддю на закон, який навесні був ухвалений Польською державою в інтересах наших громадян. Запропонований Зеленським проект передбачає:

надання громадянам Польщі можливості легально перебувати в Україні протягом 18 місяців;

право на працевлаштування;

право на здійснення господарської діяльності;

право на навчання у наших ВНЗ;

право на медичне обслуговування.

Крім цього, Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння місту Перемишль почесного звання Місто-рятівник. Це звання надається за вагомий внесок влади міста, волонтерів і жителів у допомогу українцям. Польське місто Жешув раніше також отримало це звання.

19 липня народна депутатка України Юлія Клименко сказала, що на засіданні Ради розглядатимуть питання надання особливого статусу для громадян Польщі в Україні.

— Розглядатимуться питання статусу поляків в Україні, що ініційовані президентом. Фактично, надання польським громадянам рівних прав з українськими громадянами щодо освіти, лікування і багато інших аспектів життя. Власне кажучи, те, що українці зараз мають в Польщі, — наголосила депутатка.

Сьогодні, 19 липня, Верховна Рада вже ухвалила у першому читанні відповідний законопроект Про правові та соціальні гарантії для громадян Польщі, які перебувають в Україні.

Також під час війни українці стали більше хвилюватися про надання громадянства України. На сайті президента навіть з’явилася петиція про складання іспиту з української мови. Раніше ми розповідали, як можна отримати громадянство України.

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