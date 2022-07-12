Треба обов’язково скласти іспит з української мови! Як отримати громадянство України

Питання щодо набуття іноземцями громадянства України, особливо жителями Росії та Білорусі, почало сильно хвилювати українців від початку повномасштабного вторгнення. Громадяни Росії вже отримали візовий режим для в’їзду в Україну. Проте за перший тиждень роботи візового центру на її отримання не подався жоден громадянин Росії. Про це повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба.

Процес набуття громадянства України доволі складний, потребує багато документів та часу. Проте українці хочуть, щоб до цього ставилися ще більш сумлінно і ввели обов’язковий екзамен з української мови для набуття громадянства.

Іспит для здобуття громадянства України

Відповідна петиція з’явилася на сайті президента України 23 травня 2022 року. 8 липня вона зібрала потрібну кількість підписів, тож її розглянув та відреагував президент Володимир Зеленський.

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— Відповідно до Конституції України правовий зміст громадянства України, підстави й порядок його набуття та припинення визначає Закон України Про громадянство України. Статтею 9 названого Закону визначено умови прийняття до громадянства України, однією з яких є володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування (пункт 5 частини другої).

Вимоги до рівня володіння державною мовою, необхідного для набуття громадянства України, визначає Національна комісія зі стандартів державної мови.

Складання іспиту на рівень володіння державною мовою, необхідний для набуття громадянства України, здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, — йдеться у відповіді.

Тож президент України звернувся до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушене в електронній петиції питання.

Що потрібно для набуття громадянства України

Слід зауважити, що в Україні не можна мати подвійного громадянства. Іноземець або особа без громадянства можуть набути громадянство України. Умовами прийняття до громадянства України є (одночасне виконання):

визнання і дотримання Конституції України та законів України;

подання декларації про відсутність іноземного громадянства (для осіб без громадянства) або зобов’язання припинити іноземне громадянство (для іноземців);

безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх п’яти років;

отримання дозволу на імміграцію;

володіння державною мовою відповідно до рівня, встановленого законодавством України — підтверджується сертифікатом про рівень володіння державною мовою, який видається Національною комісією зі стандартів державної мови;

наявність законних джерел існування (окрім осіб, яких визнано біженцями; осіб, які проходять військову службу в Збройних силах України за контрактом та нагороджені державною нагородою; осіб, які мають визначні заслуги перед Україною; осіб, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України; осіб, які отримали посвідку на тимчасове проживання).

Наразі уряд розробляє законопроект, який вимагатиме від іноземців складання іспиту для отримання українського громадянства. Цей іспит передбачатиме перевірку рівня володіння державною мовою, історії України та основ Конституції України, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Чи усім треба обов’язково прожити в Україні п’ять років

Деякі люди можуть подаватися на отримання громадянства України, навіть якщо не прожили ще на її території п’яти років. Це особи, які перебувають у шлюбі з громадянином України понад два роки або ті, які перебували у шлюбі з громадянином України понад два роки, який припинився внаслідок його смерті.

Крім того: люди, яких визнано біженцями. Особи, які проходять військову службу в Збройних силах України за контрактом. Людина, прийняття якої до громадянства України становить державний інтерес.

Як отримати громадянство України

Зібрати необхідні документи. Звернутися до територіального підрозділу ДМС України за місцем проживання. Подати заяву разом із необхідними документами. Отримати довідку про реєстрацію особи громадянином України у територіальному органі або підрозділі ДМС України за місцем проживання.

Україна поступова позбувається всього, що пов’язано з Росією, адже це країна-агресор, яка забирає життя тисяч наших громадян. Раніше ми розповідали про заборону використання російської музики в медіа та громадському просторі.

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