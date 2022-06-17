Нема чого шастати! Україна запроваджує візовий режим для громадян РФ

Українці чекали цього довгих вісім років. І ось тепер, через уже повномасштабне вторгнення російських військ до України, президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ про запровадження візового режиму для громадян Росії.

Про це Володимир Зеленський також повідомив у своєму Telegram-каналі.

У межах протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави запропонував Кабінету Міністрів опрацювати питання перегляду режиму в’їзду російських громадян на територію України.

Відомо, що сьогодні Кабінет Міністрів України має ухвалити це рішення.

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Постанова Про припинення дії Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України та Російської Федерації та застосування деяких міжнародних договорів України з Російською Федерацією згідно із запланованим рішенням Кабінету Міністрів має набрати чинності з 1 липня 2022 року.

Нагадаємо, раніше виникла ініціатива про створення візового режиму для громадян Російської Федерації у вигляді електронної петиції. Її президент України підтримав 26 травня.

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