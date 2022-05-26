Тепер не “шастатимуть” — Зеленський підтримав петицію щодо створення візового режиму для росіян

Попри збройну агресію Росії з 2014 року росіяни досі користуються привілеями безвізу щодо перетинання українського кордону. Проте під час повномасштабної війни це загрожує нашій національній безпеці.
Тому президент України Володимир Зеленський підтримав електронну петицію щодо створення візового режиму для громадян Російської Федерації.
На тлі повномасштабної російської агресії порушене питання є важливим і нагальним, відтак необхідність посилення режиму контролю за в’їздом громадян РФ на територію України підтримую, — відповів президент.
На тлі повномасштабної російської агресії порушене питання є важливим і нагальним, відтак необхідність посилення режиму контролю за в’їздом громадян РФ на територію України підтримую, — відповів президент.
Зеленський подякував активним українцям за громадянську позицію та доручив прем’єр-міністрові України Денису Шмигалю опрацювати вказане питання.
Цю петицію було зареєстровано ще 11 лютого. Автор — Микита Мазура. Її підписали майже 27 000 осіб з 25 000 потрібних. Наразі збір голосів завершено.
Раніше в Україні створили петицію щодо скасування заборону виїзду з України чоловіків призовного віку та запровадження пріоритету призову під час мобілізації добровольців.
Петиція швидко набрала необхідні 25 000 голосів. Кабмін розглянув це питання і таки дозволив низці військовозобов’язаних залишати Україну на обмежений строк.
Читай, хто з чоловіків може виїхати за кордон з України.