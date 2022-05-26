Теперь не будут “шастать” — Зеленский поддержал петицию о введении визового режима для россиян

Несмотря на вооруженную агрессию России с 2014 года, россияне до сих пор пользуются привилегиями безвиза по пересечению украинской границы. Однако во время полномасштабной войны это чревато для нашей национальной безопасности.

Потому президент Украины Владимир Зеленский поддержал электронную петицию по созданию визового режима для граждан Российской Федерации.

На фоне полномасштабной российской агрессии поднятый вопрос важный и насущный, поэтому необходимость усиления режима контроля за въездом граждан РФ на территорию Украины поддерживаю, — ответил президент.

Зеленский поблагодарил активных украинцев за гражданскую позицию и поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю взять в работу данный вопрос.

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Эта петиция была зарегистрирована еще 11 февраля. Автор — Никита Мазура. Ее подписали почти 27 000 человек из 25 000 необходимых. В настоящее время сбор голосов завершен.

Ранее в Украине создали петицию об отмене запрета выезда из Украины мужчин призывного возраста и введении приоритета призыва во время мобилизации добровольцев.

Петиция быстро набрала необходимые 25 000 голосов. Кабмин рассмотрел этот вопрос и разрешил ряду военнообязанных покидать Украину на ограниченный срок.

Читай, кто из мужчин может выехать за границу из Украины.