Украина

Теперь не будут “шастать” — Зеленский поддержал петицию о введении визового режима для россиян

Елена Яковлева, редактор сайта 26 мая 2022, 10:15
Зеленський підтримав петицію про візовий режим для росіян

Больше видео
Війна в Україні 17 травня
Война в Украине и последние новости: телемарафон ОНЛАЙН
Олексій Данілов про ситуацію на фронті та порятунок бійців з Азовсталі
Будут сложные две, а может, и три – четыре недели — Алексей Данилов о ситуации на Донбассе
0:05:42
Протикорабельні системи Гарпун - чим нова зброя допоможе Україні
Ракеты Гарпун уничтожат Черноморский флот РФ? Военный эксперт об оружии, которое изменит ход войны
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 26 травня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 26 мая
Смотреть больше

Последние видео
Війна в Україні 17 травня

Война в Украине и последние новости: телемарафон ОНЛАЙН
Зеленський підтримав петицію про візовий режим для росіян
Теперь не будут “шастать” — Зеленский поддержал петицию о введении визового режима для россиян
Олексій Данілов про ситуацію на фронті та порятунок бійців з Азовсталі
Будут сложные две, а может, и три – четыре недели — Алексей Данилов о ситуации на Донбассе
0:05:42
Протикорабельні системи Гарпун - чим нова зброя допоможе Україні
Ракеты Гарпун уничтожат Черноморский флот РФ? Военный эксперт об оружии, которое изменит ход войны
0:06:09
Михайло Федоров
Все государственные услуги в телефоне и 5G интернет повсюду — Федоров о ближайших цифровых целях Украины
0:04:07
Артемсіль зупинило свою роботу
Соль дороже золота! Артемсоль остановила свою работу – будет ли теперь дефицит товара
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 26 травня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 26 мая
Ситуація на Донбасі
Донецкое и Луганское направления. Что происходит на востоке Украины
0:05:48
Чи буде новий наступ на Чернігів та Суми. Ганна Маляр
Возможно ли второе наступление на Чернигов и Сумы? Маляр ответила на статью The Washington Post
0:02:38
Харків
Ракеты и безжалостная авиация: что происходит в Харькове
Больше видео
Війна в Україні 17 травня
Читать дальше
Война в Украине и последние новости: телемарафон ОНЛАЙН
Олексій Данілов про ситуацію на фронті та порятунок бійців з Азовсталі
Читать дальше
Будут сложные две, а может, и три – четыре недели — Алексей Данилов о ситуации на Донбассе

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь