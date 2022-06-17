Нечего шастать! Украина вводит визовый режим для граждан РФ

Украинцы ждали этого долгих восемь лет. И вот теперь, из-за уже полномасштабного вторжения российских войск в Украину, президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ о введении визового режима для граждан России.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

В рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности нашего государства, предложил Кабинету Министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины.

Известно, что сегодня Кабинет Министров Украины должен принять это решение.

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Постановление О прекращении действия Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации и применении некоторых международных договоров Украины с Российской Федерацией согласно запланированному решению Кабинета Министров должно вступить в действие с 1 июля 2022 года.

Напомним, ранее возникла инициатива о создании визового режима для граждан Российской Федерации посредством электронной петиции. Её президент поддержал 26 мая.

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