Украина

Нечего шастать! Украина вводит визовый режим для граждан РФ

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 17 июня 2022, 15:10
Визовый режим с Россией

Больше видео
Знищили буксир Василий Бех та ЗРК Тор — що відомо
Пошел ко дну: российский буксир Василий Бех будет кормить рыб в Черном море
0:00:50
Обстріли Миколаєва, Лисичанська, Сєвєродонецька 17.06.2022
Утренные взрывы в Николаеве, Лисичанске и Северодонецке: что известно о последствиях обстрелов
карта бойових дій 17 червня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 17 июня
0:12:32
Денис Малюська
Наши, ОПЗЖ, Партия Шария — Малюська о работе над уничтожением пророссийских сил в Украине
Смотреть больше

Последние видео
Визовый режим с Россией

Нечего шастать! Украина вводит визовый режим для граждан РФ
Статус кандидата в ЕС
На шаг ближе к ЕС! Еврокомиссия приняла рекомендацию предоставить Украине статус кандидата
Що таке НАТО
Что такое НАТО, как работает и какие отношения с Украиной? Разбираем вместе
Знищили буксир Василий Бех та ЗРК Тор — що відомо
Пошел ко дну: российский буксир Василий Бех будет кормить рыб в Черном море
0:00:50
Обстріли Миколаєва, Лисичанська, Сєвєродонецька 17.06.2022
Утренные взрывы в Николаеве, Лисичанске и Северодонецке: что известно о последствиях обстрелов
Чи прийнятні в Україні принципи оборони Ізраїлю
Народ строит свою армию: приемлемы ли в Украине принципы обороны Израиля
карта бойових дій 17 червня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 17 июня
0:12:32
Денис Малюська
Наши, ОПЗЖ, Партия Шария — Малюська о работе над уничтожением пророссийских сил в Украине
0:08:26
Євгеній Єнін
Покушение на Зеленского и агитлистовки: Енин рассказал о задержанных диверсантах
Війна в Україні 17 травня
Война в Украине и последние новости: телемарафон ОНЛАЙН
Больше видео
Статус кандидата в ЕС
Читать дальше
На шаг ближе к ЕС! Еврокомиссия приняла рекомендацию предоставить Украине статус кандидата

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь