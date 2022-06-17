На крок ближче до ЄС! Єврокомісія ухвалила рекомендацію надати Україні статус кандидата

Україна, що так довго виборювала собі право на рівноцінний розвиток своєї культури у європейському середовищі, нарешті побачила зелене світло від Ради Європи. Єврокомісія ухвалила рекомендацію надати Україні статус кандидата у члени ЄС — про це у своєму Telegram-каналі повідомив керівник ОП Андрій Єрмак.
За словами президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, Україна — це європейська держава, яка продемонструвала стійкість своїх інститутів, що гарантують демократію, верховенство права, а також права людини та повагу, захист нацменшин.
За словами президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, Україна — це європейська держава, яка продемонструвала стійкість своїх інститутів, що гарантують демократію, верховенство права, а також права людини та повагу, захист нацменшин.
Unsplash
Андрій Єрмак наголошує, що Україна у посиленому режимі повинна задіяти всі свої інституції, щоб якнайшвидше опинитися в Європейському Союзі.
Наша мета — зробити все максимально швидко. Працюємо. Україна буде в ЄС!
Наша мета — зробити все максимально швидко. Працюємо. Україна буде в ЄС!
Головне фото: Depositphotos
Нагадаємо, раніше ми розповідали про причини необхідності вступу до ЄС — читай у нашому матеріалі.
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