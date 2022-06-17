Світ

На крок ближче до ЄС! Єврокомісія ухвалила рекомендацію надати Україні статус кандидата

Вікторія Мельник, практикантка сайту 17 Червня 2022, 14:23
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