Мовний закон справді не чули? Що робити, якщо тебе обслуговують російською

Мовний закон набув чинності 16 січня 2021 року. Він передбачає, що абсолютно вся сфера обслуговування зобов’язана перейти на державну мову, себто українську.

А з 16 липня 2022 р. набувають чинності зміни до Кодексу України про адмінправопорушення.

За ігнорування закону про мову накладатимуться відчутні штрафи: від 3400 до 8500 грн, якщо порушення вчинено вперше, за повторне — від 8500 до 11900 грн.

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Але навіть зараз, після десятків тисяч російських ракет по наших містах, після звірств росіян на нашій землі, після приниження та варварства навіть на дипломатичній арені, знаходяться люди, які ніяк не відмовляться від російської мови навіть на рівні власної роботи, у сфері обслуговування.

То що робити, якщо тебе обслуговують російською?

Варто тримати свою позицію та діяти послідовно:

Спочатку звернись до працівника, який не виконує норми мовного закону;

Якщо ж працівник не виконав твого прохання, тоді звертайся до керівництва закладу/магазину/ін.;

Фіксуй докази відмови надавати послуги українською за допомогою фільмування чи диктофону;

Створи лист-звернення до мовного омбудсмена;

Очікуй на результат.

Правильна лексика — частина результату

Ні, ми не говоримо про “утєснєніє”. Тож варто пам’ятати про культуру та звертатися з повагою до того, від кого хочете почути бажаний результат.

Якщо це звертання до працівника, що не дотримувався мовного закону:

Перепрошую, я б хотів/ла продовжити українською;

Проситиму звертатись українською;

Вибачте, але я б хотів/ла змінити мову на українську;

Даруйте, а ви могли б перейти на українську?;

Буду вдячний/на за обслуговування державною мовою;

Якщо необхідно звернутися до керівництва закладу, де відбулося порушення мовного закону, то варто казати наступне:

Виникло непорозуміння, моє прохання перейти на українську залишилося поза увагою;

Мені важливо діяти за законом, чи можу я отримати обслуговування українською?;

Сталася неприємність. Попри моє прохання, мову обслуговування не змінили;

Прошу вирішити один момент: я хотів/ла б продовжити спілкуватися у закладі українською;

Як написати лист-звернення до омбудсмена?

Зафіксувати факт відмови спілкуватися українською на відео- чи аудіофіксацію, письмового підтвердження очевидців; Записати дані закладу: географічне місце, контакти та назву; Створити звернення (письмове чи електронне) не пізніше, ніж за шість місяців після інциденту.

Адреси для звернень

Поштова: 01001, м. Київ, провулок Музейний, 12.

Електронна: [email protected] або [email protected]

До речі, у зв’язку з новими правилами мовного закону, з 16 липня запрацюють ще одні вимоги. Серед них: українізація сайтів в нашому сегменті інтернет-простору — інтернет-сторінки повинні мати українську версію за замовчуванням.

Крім цього, будь-які електронні пристрої, які продаються в Україні, повинні мати українськомовний інтерфейс.

А ось скільки українців послуговуються російською мовою у побуті, ми писали раніше. Дані соцопитування свідчать, що все більше людей переходять на українську у спілкуванні.

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