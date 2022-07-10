Мовний закон справді не чули? Що робити, якщо тебе обслуговують російською

Мовний закон набув чинності 16 січня 2021 року. Він передбачає, що абсолютно вся сфера обслуговування зобов’язана перейти на державну мову, себто українську.
А з 16 липня 2022 р. набувають чинності зміни до Кодексу України про адмінправопорушення.
За ігнорування закону про мову накладатимуться відчутні штрафи: від 3400 до 8500 грн, якщо порушення вчинено вперше, за повторне — від 8500 до 11900 грн.
Але навіть зараз, після десятків тисяч російських ракет по наших містах, після звірств росіян на нашій землі, після приниження та варварства навіть на дипломатичній арені, знаходяться люди, які ніяк не відмовляться від російської мови навіть на рівні власної роботи, у сфері обслуговування.
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Варто тримати свою позицію та діяти послідовно:
Ні, ми не говоримо про “утєснєніє”. Тож варто пам’ятати про культуру та звертатися з повагою до того, від кого хочете почути бажаний результат.
Якщо це звертання до працівника, що не дотримувався мовного закону:
Якщо необхідно звернутися до керівництва закладу, де відбулося порушення мовного закону, то варто казати наступне:
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Поштова: 01001, м. Київ, провулок Музейний, 12.
Електронна: [email protected] або [email protected]
До речі, у зв’язку з новими правилами мовного закону, з 16 липня запрацюють ще одні вимоги. Серед них: українізація сайтів в нашому сегменті інтернет-простору — інтернет-сторінки повинні мати українську версію за замовчуванням.
Крім цього, будь-які електронні пристрої, які продаються в Україні, повинні мати українськомовний інтерфейс.
А ось скільки українців послуговуються російською мовою у побуті, ми писали раніше. Дані соцопитування свідчать, що все більше людей переходять на українську у спілкуванні.
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