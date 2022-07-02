Lifestyle

Майже 80% людей в Україні стали частіше розмовляти українською! Дані соцопитування

Олена Яковлєва, редакторка сайту 02 Липня 2022, 17:00

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