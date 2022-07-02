Майже 80% людей в Україні стали частіше розмовляти українською! Дані соцопитування

З початку повномасштабної війни все більше людей починають частіше використовувати українську мову в побуті.

Про це свідчать дані всеукраїнського соцопитування, яке проводилось на початку травня Київським міжнародним інститутом соціології.

Тоді ще була можливість проводити дослідження на тимчасово окупованих територіях після 24 лютого.

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Заступник директора установи Антон Грушецький розповів в ефірі телемарафону про зростання популярності української мови після початку російської навали.

Позитивний зсув є

Коли ми говоримо про те, що близько 80% людей стали більше користуватись українською мовою, то це означає, що більше, але не повністю перейшли на українську мову. Але це, безумовно, позитивний тренд, — пояснює Грушецький.

А якщо говорити саме про російськомовне населення в Україні, то 60% респондентів відповіли, що тепер частіше користуються українською.

Ба більше, понад 40% тих, хто ідентифікує себе як етнічних росіян, стверджують про те, що більше спілкуються українською.

Тобто відбувається певний зсув до частішого використання української мови, і нам всім важливо підтримати таких громадян, — закликає заступник директора інституту.

У розмові не варто звертати увагу на якісь граматичні помилки та виправляти їх. Адже це може відштовхнути людину та відмовити від подальших спроб спілкування українською.

Перехід на іншу мову вимагає неабияких вольових зусиль, проте коли людина робить це свідомо, то знає, заради чого. Але як привчити дитину до української мови? Акторка Наталка Денисенко поділилась своїм досвідом та дала дієві поради.

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