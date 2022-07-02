Почти 80% людей в Украине стали чаще разговаривать на украинском! Данные соцопроса

С начала полномасштабной войны все больше людей начинает чаще использовать украинский язык в быту.

Об этом свидетельствуют данные всеукраинского соцопроса, проводившегося в начале мая Киевским международным институтом социологии.

Тогда была возможность проводить исследования на временно оккупированных территориях после 24 февраля.

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Заместитель директора учреждения Антон Грушецкий рассказал в эфире телемарафона о росте популярности украинского языка после начала российского нашествия.

Положительный сдвиг есть

Когда мы говорим о том, что около 80% людей стали больше пользоваться украинским языком, это значит, что больше, но не полностью перешли на украинский язык. Но это, безусловно, положительный тренд, — объясняет Грушецкий.

А если говорить именно о русскоязычном населении в Украине, то 60% респондентов ответили, что теперь чаще пользуются украинским.

Кроме того, более 40% тех, кто идентифицирует себя как этнических россиян, утверждают, что больше общаются на украинском.

То есть, происходит определенный сдвиг к более частому использованию украинского языка и нам всем важно поддержать таких граждан, — призывает заместитель директора института.

В разговоре не стоит обращать внимание на какие-либо грамматические ошибки и исправлять их. Ведь это может оттолкнуть человека от дальнейших попыток общения на украинском языке.

Переход на другой язык требует больших волевых усилий, однако когда человек делает это сознательно, то знает, ради чего. Но как приучить ребенка к украинскому языку? Актриса Наталья Денисенко поделилась своим опытом и дала действенные советы.

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