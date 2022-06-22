Російська музика в Україні закінчилась! Як діятиме новий закон та кого з артистів не заборонять?

Російська музика у громадському просторі, а також на телебаченні та радіо поза законом.

Ухвалений Верховною Радою документ забороняє виконання, демонстрацію, використання фонограм та музичних кліпів російських виконавців, які підтримують агресію проти України.

Окремо створять перелік тих артистів із Росії, які засудили війну — їхню творчість дозволять.

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Також депутати збільшили до 40% частку українських пісень на радіо, і до 75% добового ведення новин та розважальних теле і радіопрограм.

Телеведучий та продюсер Ігор Кондратюк переконаний: усі поступово починають усвідомлювати, що не лише мова, але й музика мають фундаментальне значення у побудові нової країни.

Я не вірю тим людям, які кричали, що квоти україномовної музики в ефірах — це погіршення якісного складу музики. Взагалі ні. Це питання м’якої сили, яку повинна використати держава.

Нагадаємо що раніше ми розповідали про мову пісень та ставлення до музичного питання Тіни Кароль.