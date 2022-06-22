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Російська музика в Україні закінчилась! Як діятиме новий закон та кого з артистів не заборонять?

Василь Саф'янюк, Журналіст програми Факти ICTV 22 Червня 2022, 10:00

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