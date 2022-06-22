Российская музыка в Украине закончилась! Как будет действовать новый закон, и кого из артистов не запретят?

Российская музыка в общественном пространстве, а также на телевидении и радио вне закона.

Принятый Верховной Радой документ запрещает исполнение, демонстрацию, использование фонограмм и музыкальных клипов российских исполнителей, поддерживающих агрессию против Украины.

Сейчас также смотрят

Отдельно создадут список тех артистов из России, которые осудили войну — их творчество разрешат.

Также депутаты увеличили до 40% долю украинских песен на радио и до 75% суточного ведения новостей и развлекательных теле и радиопрограмм.

Телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк убежден: все постепенно начинают отдавать себе отчет, что не только язык, но и музыка имеют фундаментальное значение в построении новой страны.

Я не верю тем людям, которые кричали, что квоты украиноязычной музыки в эфирах — это ухудшение качественного состава музыки. Вообще нет. Это вопрос мягкой силы, которую должно применить государство.

Напомним, что ранее мы рассказывали о языке песен и отношении к музыкальному вопросу Тины Кароль.