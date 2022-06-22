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Российская музыка в Украине закончилась! Как будет действовать новый закон, и кого из артистов не запретят?

Василий Сафьянюк, Журналист программы Факты ICTV 22 июня 2022, 10:00

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