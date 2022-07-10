О языковом законе правда не слышали? Что делать, если тебя обслуживают на русском языке

Языковой закон вступил в силу 16 января 2021 года. В нем речь шла о том, что абсолютно вся сфера обслуживания обязана перейти на государственный язык, то есть украинский.
А с 16 июля 2022 г. вступают в силу изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях.
За игнорирование закона о языке будут налагаться ощутимые штрафы: от 3400 до 8500 грн., если нарушение совершено впервые, за повторное — от 8500 до 11900 грн.
Но даже сейчас, после того, как тысячи российских ракет летят по нашим городам, после зверств россиян на нашей земле, после унижения и варварства даже на дипломатической арене, находятся люди, которые никак не откажутся от русского языка даже на уровне собственной работы, в сфере обслуживания.
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Следует придерживаться своей позиции и действовать последовательно:
Нет, мы не говорим об “притеснении”. Поэтому следует помнить о культуре и обращаться с уважением к тому, от кого хотите услышать желаемый результат.
Если это обращение к работнику, не соблюдавшему языковой закон, используй такие фразы:
Если необходимо обратиться к руководству заведения, в котором произошло нарушение языкового закона, используй такие фразы:
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По почте: 01001, г. Киев, переулок Музейный, 12
Электронная почта: [email protected] или [email protected]
Кстати, в связи с новыми правилами языкового закона, начиная м 16 июля заработают еще одни требования. Среди них: украинизация сайтов в нашем сегменте интернет-пространства — интернет-страницы должны иметь украинскую версию по умолчанию. Кроме этого, любые электронные устройства, которые продаются в Украине, должны иметь украинский интерфейс.
А вот сколько украинцев используют русский язык в быту, мы писали раньше. Данные соцопроса показывают, что все больше людей переходят на украинский язык в общении.
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