О языковом законе правда не слышали? Что делать, если тебя обслуживают на русском языке

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 10 июля 2022, 12:30
Куда обращаться если тебя обслуживают на русском
Фото: Unsplash, Pexels

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