О языковом законе правда не слышали? Что делать, если тебя обслуживают на русском языке

Языковой закон вступил в силу 16 января 2021 года. В нем речь шла о том, что абсолютно вся сфера обслуживания обязана перейти на государственный язык, то есть украинский.

А с 16 июля 2022 г. вступают в силу изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

За игнорирование закона о языке будут налагаться ощутимые штрафы: от 3400 до 8500 грн., если нарушение совершено впервые, за повторное — от 8500 до 11900 грн.

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Но даже сейчас, после того, как тысячи российских ракет летят по нашим городам, после зверств россиян на нашей земле, после унижения и варварства даже на дипломатической арене, находятся люди, которые никак не откажутся от русского языка даже на уровне собственной работы, в сфере обслуживания.

Что делать, если тебя обслуживают на русском языке?

Следует придерживаться своей позиции и действовать последовательно:

Сначала обратись к работнику, который не выполняет нормы языкового закона;

Если же работник не выполнил твою просьбу, тогда обращайся к руководству заведения/магазина/др.;

Фиксируй доказательства отказа предоставлять услуги на украинском языке с помощью съемки или диктофона;

Создай письмо-обращение к языковому омбудсмену;

Жди результата.

Правильная лексика — часть результата

Нет, мы не говорим об “притеснении”. Поэтому следует помнить о культуре и обращаться с уважением к тому, от кого хотите услышать желаемый результат.

Если это обращение к работнику, не соблюдавшему языковой закон, используй такие фразы:

Простите, я бы хотел/а продолжить на украинском;

Попрошу обращаться на украинском;

Извините, но я бы хотел/а изменить язык на украинский;

Извините, а вы могли бы перейти на украинский?;

Буду признателен(-льна) за обслуживание на государственном языке.

Если необходимо обратиться к руководству заведения, в котором произошло нарушение языкового закона, используй такие фразы:

Возникло недоразумение, моя просьба перейти на украинский язык осталась без внимания;

Мне важно действовать по закону, могу ли я получить обслуживание на украинском?;

Произошла неприятность. Несмотря на мою просьбу, язык обслуживания не изменили;

Прошу решить один момент: я бы хотел/а продолжить общаться в заведении на украинском языке.

Как написать письмо-обращение к омбудсмену?

Зафиксировать факт отказа общаться на украинском языке (видео- или аудиофиксация, письменное подтверждение очевидцев); Записать данные заведения: географическое место, контакты и название; Создать обращение (письменное или электронное) не позднее, чем через шесть месяцев после инцидента.

Куда обращаться

По почте: 01001, г. Киев, переулок Музейный, 12

Электронная почта: [email protected] или [email protected]

Кстати, в связи с новыми правилами языкового закона, начиная м 16 июля заработают еще одни требования. Среди них: украинизация сайтов в нашем сегменте интернет-пространства — интернет-страницы должны иметь украинскую версию по умолчанию. Кроме этого, любые электронные устройства, которые продаются в Украине, должны иметь украинский интерфейс.

А вот сколько украинцев используют русский язык в быту, мы писали раньше. Данные соцопроса показывают, что все больше людей переходят на украинский язык в общении.

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