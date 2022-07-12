Надо обязательно сдать экзамен по украинскому языку! Как получить гражданство Украины

Вопрос о получении иностранцами гражданства Украины, особенно жителями России и Беларуси, начал сильно беспокоить украинцев с начала полномасштабного вторжения. Граждане России уже получили визовый режим для въезда в Украину. Однако за первую неделю работы визового центра на ее получение не подался ни один гражданин России. Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба во время телемарафона.
Процесс получения гражданства Украины достаточно сложный, требует много документов и времени. Однако украинцы хотят, чтобы к этому относились еще более внимательно и ввели обязательный экзамен по украинскому языку для получения гражданства.
Соответствующая петиция появилась на сайте президента Украины 23 мая 2022 года. 8 июля она собрала нужное количество подписей, поэтому ее рассмотрел и отреагировал президент Владимир Зеленский.
— Согласно Конституции Украины правовое содержание гражданства Украины, основания и порядок его получения и прекращения определяет Закон Украины О гражданстве Украины. Статьей 9 данного Закона определены условия принятия в гражданство Украины, одним из которых является владение государственным языком или его понимание в объеме, достаточном для общения (пункт 5 части второй).
Требования к уровню владения государственным языком, необходимому для получения гражданства Украины, определяет Национальная комиссия по стандартам государственного языка.
Сдача экзамена на уровень владения государственным языком, необходимый для получения гражданства Украины, осуществляется в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины, — сказано в ответе.
Сдача экзамена на уровень владения государственным языком, необходимый для получения гражданства Украины, осуществляется в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины, — сказано в ответе.
Президент Украины обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поднятый в электронной петиции вопрос.
Следует отметить, что в Украине нельзя иметь двойное гражданство. Иностранец или лицо без гражданства могут получить гражданство Украины. Условиями принятия в гражданство Украины являются (одновременное исполнение):
Некоторые люди могут подаваться на получение гражданства Украины, даже если не прожили еще на ее территории пять лет. Это лица, состоящие в браке с гражданином Украины более двух лет или состоящие в браке с гражданином Украины более двух лет, прекратившемся в результате его смерти.
Кроме того: люди, признанные беженцами. Лица, проходящие военную службу в Вооруженных силах Украины по контракту. Человек, принятие которого в гражданство Украины представляет государственный интерес.
Украина постепенно избавляется от всего, что связано с Россией, ведь это страна-агрессор, которая уносит жизни тысячи наших граждан. Ранее мы рассказывали о запрещении использования российской музыки в медиа и общественном пространстве.
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