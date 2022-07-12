Надо обязательно сдать экзамен по украинскому языку! Как получить гражданство Украины

Вопрос о получении иностранцами гражданства Украины, особенно жителями России и Беларуси, начал сильно беспокоить украинцев с начала полномасштабного вторжения. Граждане России уже получили визовый режим для въезда в Украину. Однако за первую неделю работы визового центра на ее получение не подался ни один гражданин России. Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба во время телемарафона.

Процесс получения гражданства Украины достаточно сложный, требует много документов и времени. Однако украинцы хотят, чтобы к этому относились еще более внимательно и ввели обязательный экзамен по украинскому языку для получения гражданства.

Экзамен для получения гражданства Украины

Соответствующая петиция появилась на сайте президента Украины 23 мая 2022 года. 8 июля она собрала нужное количество подписей, поэтому ее рассмотрел и отреагировал президент Владимир Зеленский.

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— Согласно Конституции Украины правовое содержание гражданства Украины, основания и порядок его получения и прекращения определяет Закон Украины О гражданстве Украины. Статьей 9 данного Закона определены условия принятия в гражданство Украины, одним из которых является владение государственным языком или его понимание в объеме, достаточном для общения (пункт 5 части второй).

Требования к уровню владения государственным языком, необходимому для получения гражданства Украины, определяет Национальная комиссия по стандартам государственного языка.

Сдача экзамена на уровень владения государственным языком, необходимый для получения гражданства Украины, осуществляется в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины, — сказано в ответе.

Президент Украины обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поднятый в электронной петиции вопрос.

Что нужно для получения гражданства Украины

Следует отметить, что в Украине нельзя иметь двойное гражданство. Иностранец или лицо без гражданства могут получить гражданство Украины. Условиями принятия в гражданство Украины являются (одновременное исполнение):

признание и соблюдение Конституции и законов Украины;

представление декларации об отсутствии иностранного гражданства (для лиц без гражданства) или обязательства прекратить иностранное гражданство (для иностранцев);

непрерывное проживание на законных основаниях на территории Украины в течение последних пяти лет;

получение разрешения на иммиграцию;

владение государственным языком в соответствии с уровнем, установленным законодательством Украины — подтверждается сертификатом об уровне владения государственным языком, который выдается Национальной комиссией по стандартам государственного языка;

наличие законных источников существования (кроме лиц, признанных беженцами; лиц, проходящих военную службу в Вооруженных силах Украины по контракту и награжденных государственной наградой; лиц, имеющих выдающиеся заслуги перед Украиной; лиц, принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины; лиц, получивших вид на временное жительство).

Всем ли нужно обязательно прожить в Украине пять лет

Некоторые люди могут подаваться на получение гражданства Украины, даже если не прожили еще на ее территории пять лет. Это лица, состоящие в браке с гражданином Украины более двух лет или состоящие в браке с гражданином Украины более двух лет, прекратившемся в результате его смерти.

Кроме того: люди, признанные беженцами. Лица, проходящие военную службу в Вооруженных силах Украины по контракту. Человек, принятие которого в гражданство Украины представляет государственный интерес.

Как получить гражданство Украины

Собрать необходимые документы. Обратиться в территориальное подразделение ГТС Украины по месту жительства. Подать заявление вместе с необходимыми документами. Получить справку о регистрации лица гражданином Украины в территориальном органе или подразделении ГТС Украины по месту жительства.

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