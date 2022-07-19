Поляки и украинцы практически уравняются в правах — законопроект, который отблагодарит Польшу за гостеприимство

Польша — страна Европы, которая больше всех поддерживает Украину. Поляки действительно проявили себя как братский народ не только на словах, но и своими действиями. С первых дней полномасштабного вторжения страна принимала переселенцев, оказывала гуманитарную помощь, поддерживала предоставление Украине статуса кандидата в ЕС.

Жители Польши даже по нашему примеру собрали средства на Байрактары для ВСУ. Поэтому мы должны отблагодарить поляков, и не только словами.

11 июля в ходе своего обращения к украинцам президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что направил в Верховную Раду законопроект о правовых и социальных гарантиях для граждан Польши, которые находятся в Украине.

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Данный законопроект — ответ на закон, который весной был принят Польским государством в интересах наших граждан. Он предусматривает:

предоставление гражданам Польши возможности легально находиться в Украине в течение 18 месяцев;

право на трудоустройство;

право на осуществление хозяйственной деятельности;

право на обучение в наших вузах;

право на медицинское обслуживание.

Кроме того, Владимир Зеленский подписал указ о присвоении городу Перемышль почетного звания Город-спасатель. Это звание присваивается за весомый вклад властей города, волонтеров и жителей в помощь украинцам. Польский город Жешув ранее также получил это звание.

19 июля народная депутат Украины Юлия Клименко сказала, что на заседании Рады будут рассматривать вопрос предоставления особого статуса для граждан Польши в Украине.

— Будут рассматриваться вопросы по статусу поляков в Украине, инициированные президентом. Фактически, предоставление польским гражданам равных прав с украинскими гражданами относительно образования, лечения и многих других аспектов жизни. Собственно говоря, то, что у украинцев сейчас есть в Польше, — подчеркнула Клименко.

Сегодня, 19 июля, Верховная Рада уже приняла в первом чтении соответствующий законопроект О правовых и социальных гарантиях для граждан Польши, которые находятся в Украине.

Также во время войны украинцы стали больше беспокоиться о предоставлении гражданства Украины. На сайте президента даже появилась петиция об обязательной сдаче экзамена по украинскому языку. Ранее мы рассказывали, как можно получить гражданство Украины.

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