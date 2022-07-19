Украина

Поляки и украинцы практически уравняются в правах — законопроект, который отблагодарит Польшу за гостеприимство

Богдана Макалюк, редактор сайта 19 июля 2022, 14:00
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