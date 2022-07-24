Путешествия без препятствий и границ: что такое цифровое удостоверение для украинцев в Польше и чем оно полезно

Украина и Польша продолжают выстраивать дружеские отношения. Теперь поляки будут иметь особый статус в нашем государстве. В то же время у украинцев появятся цифровые удостоверения Diia.pl, которые позволят свободно путешествовать по странам ЕС (аналог украинской Дії).

Цифровое удостоверение в Польше: что дает

Украинцы, которые оформят соответствующий документ, смогут беспрепятственно передвигаться по зоне Шенгена 90 дней в течение 180-дневного периода. То есть, данное удостоверение станет первым полностью цифровым видом на жительство в ЕС.

Получить данный документ также могут и другие иностранцы, чье пребывание в Польше считается легальным в соответствии с Законом о помощи гражданам Украины в связи с войной.

Как сообщает правительство Польши, удостоверение Diia.pl нужно будет использовать вместе с действительным проездным документом для пересечения внешней границы Евросоюза.

Как получить цифровое удостоверение в Польше

скачать приложение mObywat (доступно как на Android, так и на iOS)

получить польский вариант украинского идентификационного номера под названием PESEL

получить электронную подпись

Кроме того, жизнь временных переселенцев поможет упростить еще одна инициатива. ЮНИСЕФ вместе с IT-компанией SoftServe создали платформу Спільно, на которой собрали всю информацию для украинцев, выехавших в Польшу.

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