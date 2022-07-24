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Путешествия без препятствий и границ: что такое цифровое удостоверение для украинцев в Польше и чем оно полезно

Даниэла Долотова, редактор сайта 24 июля 2022, 20:00
Цифрове посвідчення для українських біженців у Польщі
Фото: Unsplash

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