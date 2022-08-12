А що буде, коли закінчиться війна? Розбираємо, які професії матимуть попит в Україні та як не втратити роботу зараз

З початком повномасштабної війни в Україні багато людей втратили роботу. Деякі підприємці вимушені були закрити свої бізнеси, а тисячі людей швидко перепрофілювалися, щоб заробляти на життя.

Ринок праці — одна з тих сфер, що постраждала від російської агресії, але війна — це завжди розвиток, особливо у 21-му сторіччі. Люди змушені підлаштовуватися під нові реалії та опановувати новий рід занять.

Але що буде, коли закінчиться війна? Які професії матимуть попит, що обрати абітурієнтам, як відновлюватиметься країна та як не втратити роботу зараз? Про це Вікна поговорили з президентом Київської школи економіки Тимофієм Миловановим.

Про роботу під час війни

Перш ніж говорити про майбутнє, треба розібратися, що робити людям зараз. Хто потрібен на ринку праці та як не втратити робоче місце. Тимофій Милованов наголошує: до війни була популярна сфера IT-технологій. Ці компанії продовжують працювати й нині, деякі навіть добре розвиваються. Зокрема, через те, що спрямовані на міжнародний ринок.

Також в Україні був популярний дизайн, маркетинг, комунікації. Але під час війни закрилися навіть деякі телекомпанії.

— Все залежить від ринку, на який працює людина. Якщо вона працює на міжнародний ринок, то він продовжує працювати, український ринок — залежить від обставин.

Якщо людина зможе перелаштуватися на воєнний час, то буде потрібною.

Залежить від швидкості та спроможності людини перепрофілюватися, набрати нові навички та зв’язки, — зауважує Милованов.

За словами експерта, зарплати українців залишатимуться на теперішньому рівні або ж втрачатимуть свою купівельну спроможність. Це відбуватиметься через підвищення цін, інфляцію, девальвацію гривні. Зарплата може зрости в окремих категорій, але, за дослідженнями Київської школи економіки, це лише 3-4% компаній.

Якщо компанія не може швидко реагувати на зміни та потреби ринку під час війни, то може збанкрутувати або скорочувати людей. Тож найголовніше для людини — не втратити роботу.

— Якщо людина знає, що компанія може її звільнити або збанкрутувати, треба знайти іншу роботу.

Під час війни треба бути активним, готовим змінюватися, мати можливість провести відкриту розмову з менеджментом: які перспективи, плани, що потрібно зробити, — наголошує Милованов.

Які професії матимуть попит після війни

Милованов наголошує: насамперед будуть потрібні розмінувальники. Адже після війни ще певний час зберігатиметься ризик замінувань, зокрема полів. Тож в аграрному секторі теж можуть бути зміни.

— Використовуватимуть дрони для огляду полів. Вони використовуються вже зараз, але будуть більш широко. Також буде автоматизація агротехніки. Це відбувається не лише через воєнні причини. Але через війну та ризики буде безпечніше, щоб полем їздила техніка, яка керується дистанційно, — зазначає Милованов.

Однією з потрібних професій може бути оператор дронів. Мінцифра запустила проект Армія дронів. Крім закупівлі техніки для ЗСУ, вони проводять навчання операторів. Ця професія потрібна не тільки на війні, а також і в мирний час.

Оператор дрона в мирний час може робити багато інших дуже важливих речей.

— Наприклад, огляд будівель для ремонту, для ранньої ідентифікації проблем. Або огляд тепловізорів для ефективної термоізоляції будівель, або огляд тепломережі на об’єктах інфраструктури.

Ще один приклад. Зараз, коли людина на пляжі починає тонути, рятувальники пливуть до неї на човні чи самостійно, але інший рятувальник за допомогою дрона може скинути людині жилет, — розповідає експерт.

Також Милованов зауважив, що дронами можна доставляти товари.

— Потрібною може бути аналітика, яку роблять за допомогою штучного інтелекту задля безпеки. Якщо людина розробляла нейронні сітки, які ідентифікували ДРГ, то після війни вона може працювати над нейронними сітками, які ідентифікують небезпеку, наприклад, на вокзалах, в аеропортах, стадіонах тощо, — наголошує президент Київської школи економіки.

За його словами, високотехнологічні професії, які зараз розвиваються, можуть мати комерційне застосування в мирному житті та не тільки в Україні. Адже люди, які навчилися цих професій, мають певні менеджерські навички: лідерство, вміння брати на себе відповідальність, досягати результату, не боятися ризиків.

Про сферу будівництва

“Ми все відбудуємо!” Ця фраза звучить чи не щодня після ворожих обстрілів. Україні доведеться багато відбудовувати, а допомагати нам у цьому готові країни-партнери. На конференції в Лугано навіть представили план відновлення України.

— Легше буде щось перебудувати, не обов’язково усе будувати з нуля. На повну відбудову може не вистачати фінансування та матеріалів, це буде дорого й непрактично.

Тому буде комбінація розвитку урбаністики, простору всередині міста й між містами, — зауважив Милованов.

Для цього українцям потрібно вчитися — вивчати урбаністику на прикладі міжнародних кейсів.

— У девелоперів є люди, які розбудовували великі проекти, але їх обмежена кількість, цих людей не вистачатиме. Тому така професія теж буде потрібна, де люди вміють розробляти, бути дизайнерами та архітекторами проектів відбудови та урбаністики, — каже експерт.

І додає: тут головне не втратити свою культурну складову. Варто вже зараз думати над такими проектами. Важливо також не забувати про студії пам’яті, адже ми маємо пам’ятати нашу історію.

Що обирати абітурієнтам зараз

Попри практичність та прагматичність, Тимофій Милованов радить обирати абітурієнтам ту справу, яка їм цікава. Адже, якщо людині подобається її заняття, тоді вона зможе стати успішною. Але розмірковує, що матиме попит в майбутньому.

— У сфері економіки треба обирати те, що пов’язане з відбудовою, бізнесом, логістикою, урбаністикою. Також те, що пов’язано з нашою пам’яттю та культурою. Психологія може бути потрібною, адже у людей буде багато травм (психологічних — ред.). Якщо сфера фінансів, то це інвестиційні проекти, залучення інвестицій тощо.

Логісти будуть потрібні, адже логістика повністю переформатовуватиметься.

Також можна обирати державне управління. Ми прямуємо до Європи. Ми вже отримали кандидатство, тож потрібно зробити багато юридичних, економічних речей, щоб стати членом ЄС, — наголошує Милованов.

Як українці допоможуть економіці відновитися

Тимофій Милованов каже: українці можуть допомогти країні як мінімум трьома речами:

капітал — купуватимуть інвестиції, облігації та інші фінансові інструменти, які будуть спрямовані на відбудову;

людський капітал — люди навчатимуться нового та навчатимуть інших, ставатимуть більш продуктивними;

технологія — співпраця з іншими чи організаційна робота. Люди створюватимуть кампанії, громадські організації тощо.

В Україні вже змінюється ринок праці та трудове законодавство, адже все розвивається. Одним із популярних видів заробітку в Україні був фриланс, але працівники були обмежені у можливостях. Тож в Україні створили закон про фриланс, який має багато переваг для працівників.

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