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А що буде, коли закінчиться війна? Розбираємо, які професії матимуть попит в Україні та як не втратити роботу зараз

Богдана Макалюк, редакторка сайту 12 Серпня 2022, 11:00
Робота в Україні
Фото: Pexels

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