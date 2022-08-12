А что будет, когда война закончится? Разбираем, какие профессии будут пользоваться спросом в Украине и как не потерять работу сейчас

С началом полномасштабной войны в Украине многие потеряли работу. Некоторые предприниматели были вынуждены закрыть свои бизнесы, а тысячи людей быстро переспециализировались, чтобы зарабатывать на жизнь.

Рынок труда — одна из тех сфер, которые пострадали от российской агрессии, но война — это всегда развитие, особенно в 21-м веке. Люди вынуждены подстраиваться под новые реалии и овладевать новым родом занятий.

Но что будет, когда война закончится? Какие профессии будут иметь спрос, что выбрать абитуриентам, как будет восстанавливаться страна и как не потерять работу сейчас? Об этом Вікна поговорили с президентом Киевской школы экономики Тимофеем Миловановым.

О работе во время войны

Прежде чем говорить о будущем, нужно разобраться, что делать людям сейчас. Кто нужен на рынке труда и как не потерять рабочее место. Тимофей Милованов подчеркивает: до войны была популярна сфера IT-технологий. Эти компании продолжают работать и сейчас, некоторые даже хорошо развиваются. В частности, потому что направлены на международный рынок.

Также в Украине был популярен дизайн, маркетинг, коммуникации. Но во время войны закрылись даже некоторые телекомпании.

— Все зависит от рынка, на котором работает человек. Если он работает на международный рынок, он продолжает работать, украинский рынок — зависит от обстоятельств.

Если человек сможет перестроиться на военное время, то будет нужным.

Зависит от скорости и возможности человека переспециализироваться, получить новые навыки и связи, — отмечает Милованов.

По словам эксперта, зарплаты украинцев будут оставаться на прежнем уровне или будут терять свою покупательную способность. Это будет происходить из-за повышения цен, инфляции, девальвации гривны. Зарплата может вырасти в отдельных категориях, но, согласно исследованиям Киевской школы экономики, это всего 3-4% компаний.

Если компания не может быстро реагировать на изменения и потребности рынка во время войны, может обанкротиться или сокращать людей. Так что самое главное для человека — не потерять работу.

— Если человек знает, что компания может его уволить или обанкротиться, нужно найти другую работу.

Во время войны нужно быть активным, готовым меняться, иметь возможность провести открытый разговор с менеджментом: какие перспективы, планы, что нужно сделать, — подчеркивает Милованов.

Какие профессии будут пользоваться спросом после войны

Милованов отмечает: в первую очередь, будут нужны разминировщики. Ведь после войны еще некоторое время будет сохраняться риск минования, в частности полей. Так что в аграрном секторе тоже могут быть изменения.

— Будут использовать дроны для осмотра полей. Они используются уже сейчас, но будут более широко. Также будет автоматизация агротехники. Это происходит и не по военным причинам, но из-за войны и рисков будет безопаснее, чтобы по полю ездила управляемая дистанционно техника, — отмечает Милованов.

Одной из нужных профессий может быть оператор дронов. Минцифра запустила проект Армия дронов. Кроме закупки техники для ВСУ, они проводят обучение операторов. Эта профессия нужна не только на войне, но и в мирное время.

Оператор дрона в мирное время может делать многие другие очень важные вещи.

— К примеру, осмотр зданий для ремонта, для ранней идентификации проблем. Или обзор тепловизоров для эффективной термоизоляции построек, или обзор теплосети на объектах инфраструктуры.

Еще один пример. Сейчас, когда человек на пляже начинает тонуть, спасатели плывут к нему на лодке или самостоятельно, но другой спасатель с помощью дрона может сбросить человеку жилет, — рассказывает эксперт.

Также Милованов отметил, что дронами можно доставлять товар.

— Нужна может быть аналитика, которую делают с помощью искусственного интеллекта для безопасности. Если человек разрабатывал нейронные сетки, которые идентифицировали ДРГ, то после войны он может работать над нейронными сетями, идентифицирующими опасность, например, на вокзалах, в аэропортах, стадионах и т.д., — отмечает президент Киевской школы экономики.

По его словам, сейчас развивающиеся высокотехнологичные профессии могут иметь коммерческое применение в мирной жизни и не только в Украине. Ведь люди, освоившие эти профессии, владеют определенными навыками менеджеров: лидерство, умение брать на себя ответственность, добиваться результата, не бояться рисков.

О сфере строительства

“Мы все отстроим!” Эта фраза звучит почти каждый день после вражеских обстрелов. Украине придется многое отстраивать, а помогать в этом нам готовы страны-партнеры. На конференции в Лугано даже был представлен план восстановления Украины.

— Легче будет что-нибудь перестроить, необязательно все строить с нуля. На полное восстановление может не хватать финансирования и материалов, это будет дорого и непрактично.

Поэтому будет комбинация развития урбанистики, пространства внутри города и между городами, — отметил Милованов.

Для этого украинцам нужно учиться — изучать урбанистику на примере международных кейсов.

— У девелоперов есть люди, которые строили большие проекты, но их ограниченное количество, этих людей не будет хватать. Поэтому такая профессия тоже потребуется, где люди умеют разрабатывать, быть дизайнерами и архитекторами проектов восстановления и урбанистики, — говорит эксперт.

И продолжает: здесь главное не потерять свою культурную составляющую. Следует уже сейчас думать над такими проектами. Важно также не забывать о студиях памяти, ведь мы должны помнить нашу историю.

Что выбирать абитуриентам сейчас

Несмотря на практичность и прагматичность, Тимофей Милованов советует выбирать абитуриентам то дело, которое им интересно. Ведь если человеку нравится его занятие, тогда он сможет стать успешным. Но размышляет, что будет иметь спрос в будущем.

— В сфере экономики нужно выбирать то, что связано с восстановлением, бизнесом, логистикой, урбанистикой. Также то, что связано с нашей памятью и культурой. Психология может потребоваться, ведь у людей будет много травм (психологических — ред.). Если сфера финансов, то это инвестиционные проекты, привлечение инвестиций.

Логисты будут нужны, ведь логистика будет полностью переформатироваться.

Также можно выбирать государственное управление. Мы направляемся в Европу. Мы уже получили кандидатство, так что нужно сделать много юридических, экономических вещей, чтобы стать членом ЕС, — отмечает Милованов.

Как украинцы помогут экономике восстановиться

Тимофей Милованов говорит: украинцы могут помочь стране как минимум тремя вещами:

капитал — будут покупать инвестиции, облигации и другие финансовые инструменты, направленные на восстановление;

человеческий капитал — люди будут учиться новому и учить других, становиться более продуктивными;

технология — сотрудничество с другими либо организационная работа. Люди будут создавать кампании, общественные организации и т.д.

У нас уже меняется рынок труда и трудовое законодательство, ведь все развивается. Одним из популярных видов заработка в Украине был фриланс, но работники были ограничены в возможностях. Поэтому в Украине был создан закон о фрилансе, который имеет много преимуществ для работников.

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