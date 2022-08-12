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А что будет, когда война закончится? Разбираем, какие профессии будут пользоваться спросом в Украине и как не потерять работу сейчас

Богдана Макалюк, редактор сайта 12 августа 2022, 11:00
Робота в Україні
Фото: Pexels

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