Фриланс в Украине становится законным? Какие преимущества ждут работников по новому договору

В Украине в последние годы стал очень популярен фриланс. Его особенность состоит в том, что человек может работать удаленно, сразу на нескольких проектах и ​​когда ему удобно. Преимущественно, фриланс касается людей, работающих через интернет, в частности, в IT-сфере, копирайтинге, вебдизайне и т.д.

Работники могли не заключать с работодателями официальное трудовое соглашение, но не имели таких преимуществ, как отпуск, больничный и т.д.

18 июля Парламент принял законопроект 5161 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об урегулировании некоторых нестандартных форм занятости. Теперь его должен подписать президент Украины.

Что предусматривает закон о фрилансе

Данный закон предусматривает создание нового вида договора — договор с нефиксированным рабочим временем. Особенность договора в том, что для работника нет конкретной продолжительности рабочего времени. Она определяется объемом работы.

Однако брать на работу фрилансеров крупные предприятия не смогут, а лишь те, у кого в штате насчитывается не более 250 работников. Количество трудовых договоров с нефиксированным рабочим временем у одного работодателя не может превышать 10% от общего количества трудовых договоров на предприятии.

А юридические лица и ФЛП (ФОП — ред.), имеющие менее десяти сотрудников, могут нанять только одного фрилансера.

Преимущества для фрилансера по новому закону

Зарплата фрилансера не может превышать 52 тыс. грн, то есть восемь минимальных зарплат. Согласно договору с нефиксированным рабочим временем, работодатель самостоятельно определяет время работы сотрудника. Фрилансер должен отработать не менее 32 часов в течение месяца.

Однако, если он все же отработает меньше, работодатель все равно должен заплатить за 32 часа.

Максимальное количество часов в течение недели, которые может отработать фрилансер — 40, количество дней — 6. Также сотрудник может отказаться работать вне базовых дней и часов.

Главным условием и преимуществом для фрилансеров в новом договоре является то, что работодатель не может запретить выполнять работу по другим трудовым договорам.

Также у фрилансера могут быть базовые социальные гарантии: больничные, отпуска, обеспечение зарплатой и т.д.

Прекращение трудового договора с нефиксированным рабочим временем без объективных причин не допускается в любом случае, даже при предварительном уведомлении.

Кроме того, работник, отработавший на условиях трудового договора с нефиксированным рабочим временем более 12 месяцев, имеет право обратиться к работодателю с требованием заключения срочного или бессрочного трудового договора на условиях общеустановленного у работодателя графика работы с соответствующей оплатой труда.

То есть, ты можешь попросить перевести тебя на работу в обычном формате, не фриланс.

Одним из преимуществ фриланса является то, что человек может работать отдаленно где угодно. Люди путешествуют и работают. Это явление даже получило специальное название. Ранее мы рассказывали, что такое workation, его плюсы и минусы.

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