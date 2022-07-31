Фриланс в Украине становится законным? Какие преимущества ждут работников по новому договору

В Украине в последние годы стал очень популярен фриланс. Его особенность состоит в том, что человек может работать удаленно, сразу на нескольких проектах и когда ему удобно. Преимущественно, фриланс касается людей, работающих через интернет, в частности, в IT-сфере, копирайтинге, вебдизайне и т.д.
Работники могли не заключать с работодателями официальное трудовое соглашение, но не имели таких преимуществ, как отпуск, больничный и т.д.
18 июля Парламент принял законопроект 5161 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об урегулировании некоторых нестандартных форм занятости. Теперь его должен подписать президент Украины.
Данный закон предусматривает создание нового вида договора — договор с нефиксированным рабочим временем. Особенность договора в том, что для работника нет конкретной продолжительности рабочего времени. Она определяется объемом работы.
Однако брать на работу фрилансеров крупные предприятия не смогут, а лишь те, у кого в штате насчитывается не более 250 работников. Количество трудовых договоров с нефиксированным рабочим временем у одного работодателя не может превышать 10% от общего количества трудовых договоров на предприятии.
А юридические лица и ФЛП (ФОП — ред.), имеющие менее десяти сотрудников, могут нанять только одного фрилансера.
А юридические лица и ФЛП (ФОП — ред.), имеющие менее десяти сотрудников, могут нанять только одного фрилансера.
Зарплата фрилансера не может превышать 52 тыс. грн, то есть восемь минимальных зарплат. Согласно договору с нефиксированным рабочим временем, работодатель самостоятельно определяет время работы сотрудника. Фрилансер должен отработать не менее 32 часов в течение месяца.
Однако, если он все же отработает меньше, работодатель все равно должен заплатить за 32 часа.
Однако, если он все же отработает меньше, работодатель все равно должен заплатить за 32 часа.
Максимальное количество часов в течение недели, которые может отработать фрилансер — 40, количество дней — 6. Также сотрудник может отказаться работать вне базовых дней и часов.
Главным условием и преимуществом для фрилансеров в новом договоре является то, что работодатель не может запретить выполнять работу по другим трудовым договорам.
Также у фрилансера могут быть базовые социальные гарантии: больничные, отпуска, обеспечение зарплатой и т.д.
Также у фрилансера могут быть базовые социальные гарантии: больничные, отпуска, обеспечение зарплатой и т.д.
Прекращение трудового договора с нефиксированным рабочим временем без объективных причин не допускается в любом случае, даже при предварительном уведомлении.
Кроме того, работник, отработавший на условиях трудового договора с нефиксированным рабочим временем более 12 месяцев, имеет право обратиться к работодателю с требованием заключения срочного или бессрочного трудового договора на условиях общеустановленного у работодателя графика работы с соответствующей оплатой труда.
То есть, ты можешь попросить перевести тебя на работу в обычном формате, не фриланс.
Одним из преимуществ фриланса является то, что человек может работать отдаленно где угодно. Люди путешествуют и работают. Это явление даже получило специальное название. Ранее мы рассказывали, что такое workation, его плюсы и минусы.
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