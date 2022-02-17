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Workation дает свободу жить — что это за новый тренд и кто такие цифровые кочевники

Елена Яковлева, редактор сайта 17 февраля 2022, 15:00
Workation - плюси та мінуси
Фото: Unsplash

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