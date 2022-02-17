Workation дает свободу жить — что это за новый тренд и кто такие цифровые кочевники

За время пандемии коронавируса появилось много новых понятий, которые раньше казались невозможными. Например, слово workation, которое произошло от английского work (работа) и vacation (отпуск).

Вікна поговорили с украинцами, практикующими workation, и готовы рассказать, что это за тренд, кому он подходит, а также куда можно недорого и интересно поехать в работоотпуск.

Что такое workation

Workation совмещает работу и отдых. По сути, он мало чем отличается от удаленной работы. Разница между этими понятиями заключается в том, что, работая удаленно, мы имеем в виду домашний офис, а в workation мы еще и путешествуем.

Так что workation — отдых от обычного места работы, но не от самой работы.

Кстати, этот термин также называют workoliday или woliday.

Плюсы workation

Разработчик программного обеспечения Игорь Конобас впервые уехал работать в Одессу на две недели летом 2020 года и тогда еще не мог представить, насколько эта поездка изменит его взгляды на жизнь.

До начала карантина, как и большинство офисного планктона, я был привязан к одному месту работы. Единственными моими путешествиями были поездки в метро в офис и домой, — делится Игорь.

Парень признается, что workation стал для него неожиданным и драгоценным открытием нового образа жизни без сетей офиса, тоннелей метро и домашней рутины.

В отличие от статического оседлого образа жизни, когда человек загоняет себя в рамки рутины, workation дает свободу жить. Активное времяпрепровождение помогает мне чувствовать жизнь на полную.

Работоотпуск позволяет постоянно находиться в движении, встречать новых людей и знакомиться с их культурой.

Для Игоря лучшее в этом опыте — мысли о том, что после рабочего дня он пойдет изучать новый город, купаться в море, бродить по незнакомым улицам и погружаться в новую культуру.

Это просто невероятное переключение от работы, что по определению является антонимом рутины, — считает парень.

А это веб-дизайнер Марина Загородня, ​​которая тоже не представляет своей жизни без workation. Для нее самым большим плюсом является то, что она может много путешествовать.

Сейчас я работаю с теплого места, где жизнь обходится дешевле, чем в Киеве, — рассказывает Марина.

Workation научил девушку меньше тратить средства на необдуманные покупки. Каждый раз, когда что-то хочется купить, нужно хорошо подумать, действительно ли оно нужно, ведь потом это придется возить с собой в чемодане.

Работоотпуск — однозначный выход из зоны комфорта. Иногда все идет не по плану, случаются непредсказуемые обстоятельства. Это учит относиться к определенным событиям с легкостью и воспринимать их не как катастрофу, а как часть путешествия и новый опыт.

Марине в workation больше всего нравится насыщенность событий.

Из последнего: на вилле, где мы остановились на Бали, к нам в ванную заполз полутораметровый варан. Вот где бы такое со мной случилось в Киеве?

Минусы workation

Конечно, подобный опыт не обходится без ложки дегтя в бочке меда. Что может отпугнуть от идеи работы во время путешествий?

Workation требует от человека серьезной подготовки и организационных навыков: тебе нужно найти жилье, купить билеты, подготовить визы, пройти ПЦР-тесты на Covid-19, приобрести страховой полис, арендовать автомобиль и т.д.

Есть даже специальные агентства, готовые взять на себя эту головную боль и организовать поездку мечты, но готовься выложить за это минимум $1500 в месяц.

Кроме того, workation бывает эмоционально изнурительным, ведь дома обычные вещи выполняются на автомате, а во время путешествия можно потратить полчаса — час, чтобы найти хорошее кафе для обеда или включить стиральную машину, где все инструкции написаны на турецком языке, — делится Марина.

Веб-дизайнер рассказала, что для работоотпуска нужно более тщательно подходить к выбору жилья, чем для обычного путешествия. Когда ты работаешь, то стоит позаботиться о комфортном рабочем месте, стабильном интернете, отдельных комнатах (если отправляешься в путешествие с кем-то), чтобы проводить рабочие звонки и не мешать друг другу.

Игорь же делится, что найти единомышленников, с кем можно вместе поехать навстречу приключениям, довольно сложно.

Большинство друзей и близких меня не понимают, поскольку вместо того, чтобы строить “зону комфорта” дома, я трачу большую часть времени и денег на поездки.

Непредсказуемость можно считать как плюсом, так и минусом workation.

Марина рассказала, что однажды, когда она прилетела в Мексику с планами остаться там на три месяца, миграционная служба попросту не впустила ее в страну.

Продержали в миграционной камере ночь и на следующий день посадили на обратный рейс в Мадрид без объяснений. Это была стрессовая ситуация. Пришлось на ходу менять планы, — вспоминает девушка.

Игорь предупреждает о том, что качество интернета за границей может очень разочаровать.

Был случай, когда владельцы турецкого отеля без уведомления выключили Wi-Fi. За один рабочий день мне пришлось потратить около $100 на мобильный интернет, который все равно не давал нужной скорости.

Влияет ли workation на качество работы

И Марина, и Игорь уверяют, что поездки не влияют на качество работы. Главное — составить четкий график и придерживаться его.

В то же время workation имеет прямое влияние на качество жизни.

Путешествуя, я воплощаю свою мечту увидеть мир и изучить столько новой информации, сколько это возможно в течение быстротечной человеческой жизни, — говорит Игорь.

Кому подходит workation

Конечно, workation прежде всего ассоциируется с фрилансерами и “белыми воротничками”, то есть офисными сотрудниками, которым для работы нужен только компьютер и связь. Это сфера IT, маркетинга, копирайтинга, дизайна, финансов, перевода, юриспруденции и т.д.

Однако это касается и представителей творческих профессий: музыкантов, художников, мастеров декоративно-прикладного искусства, блогеров, писателей, журналистов, звукорежиссеров, фотографов и т.д.

Поехать в workation могут и репетиторы, психологи, консультанты, модели, официанты, работники гостиниц, повара, охранники, риелторы, логисты… Этот список можно продолжать очень долго.

На самом деле почти любой человек может попробовать workation. Стоит только захотеть.

Куда поехать в workation

Основная цель работоотдыха — набраться положительных впечатлений и энергии. Если боишься сразу ехать за границу, начни свои приключения в Украине.

Идеальными местами для workation можно смело считать Львов, Каменец-Подольский, Ивано-Франковск, Одессу, Черновцы, Луцк, Белгород-Днестровский и Карпатские горные городки и села.

Старый Свет также привлекает удаленных работников со всего мира. Афины (Греция), Будапешт (Венгрия), Бухарест (Румыния), Дубровник (Хорватия), Краков (Польша), Прага (Чехия), Рим (Италия), Таллин (Эстония), Гейдельберг (Германия) откроют тебе свои секреты, которые недостижимы обычным туристам. Ведь именно в workation можно смаковать настоящую жизнь местных и почувствовать себя своим среди чужих.

Если ты не знаешь, как перейти на работу онлайн и получать хорошую прибыль, предлагаем узнать, что такое фриланс и какие у него преимущества.