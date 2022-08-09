Твоя робота

Вивчитися на ІТ-шника за рахунок держави: як подати заявку на програму IT Generation

Даніела Долотова, редакторка сайту 09 Серпня 2022, 11:00
Як працюватиме програма IT Generation в Україні
Фото: Unsplash

Більше новин
Донори крові
Багато крові й темрява підвальних приміщень. Це не замок графа Дракули, а реалії харківського центру донорства
Техніка заземлення
Техніки заземлення: що це таке та коли допомагає
Місячний календар риболовлі на серпень 2022 - коли клюватиме риба
Хочеш завжди повертатися радісним з рибалки? Тоді саме для тебе календар риболовлі на серпень 2022
У Києві тимчасово скасували плату за паркування: що відомо
У Києві скасували плату за паркування: що відомо про зміни
Дивитись більше

Матеріали по темі

Донори крові
Багато крові й темрява підвальних приміщень. Це не замок графа Дракули, а реалії харківського центру донорства
Техніка заземлення
Техніки заземлення: що це таке та коли допомагає
Місячний календар риболовлі на серпень 2022 - коли клюватиме риба
Хочеш завжди повертатися радісним з рибалки? Тоді саме для тебе календар риболовлі на серпень 2022
У Києві тимчасово скасували плату за паркування: що відомо
У Києві скасували плату за паркування: що відомо про зміни

Відео
0:04:03
Донори крові

Багато крові й темрява підвальних приміщень. Це не замок графа Дракули, а реалії харківського центру донорства
0:04:15
Як виявити диверсанта: прості ознаки
Твоя уважність може зберегти безпеку в країні! Як виявити диверсантів
Карта бойових дій в Україні сьогодні: де точаться бої в Україні 9 серпня
Актуальна карта бойових дій в Україні та ситуація на фронті за 9 серпня
0:03:07
дикі тварини
Посадили в клітку і втекли: як рятують диких тварин із зони бойових дій
0:05:57
Проект Корисно для кожного: що це таке та чим допомагає українцям
Знайти розв’язання проблем в анімаційному ролику! Що таке проект Корисно для кожного та чим допомагає українцям
0:09:12
Гуменюк
Серйозні влучання по Антонівському і Каховському мостах! ЗСУ відпрацьовують вогневий контроль
російського танкіста засудили до десяти років позбавлення волі за воєнні злочини
Другий, але точно не останній: як російського танкіста засудили до десяти років позбавлення волі за воєнні злочини в Україні
0:10:28
Пілот винищувача Су-27 Олексій про роботу повітряних сил
Ми вже переважаємо за вишколом! Пілот винищувача про роботу Повітряних сил та мрію опанувати сучасні літаки
0:06:20
Художниця Марія Шарлай про картини, створені зі штучним інтелектом
Штучний інтелект використовує для шедеврів — художниця Марія Шарлай малює українські реалії за допомогою мережі
0:03:03
Історія 24-річного снайпера на псевдо “Лисий”: як хлопець нищив ворога
Нашийник раба завжди легший за обладунки воїна! Історія снайпера, який отримав поранення, але готовий служити далі
Більше відео
Техніка заземлення
Читати далі
Техніки заземлення: що це таке та коли допомагає
Як оформити грошову допомогу від UNICEF для багатодітних сімей
Читати далі
Фінансова підтримка багатодітних сімей від UNICEF: другий етап програми Спільно з розширеними критеріями

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь