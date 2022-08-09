Вивчитися на ІТ-шника за рахунок держави: як подати заявку на програму IT Generation

Пошуки вакансій часто займають більше сил, аніж самі години роботи. Крім того, часто відчуваєш, як тобі не вистачає певних знань. Програма IT Generation від Міністерства цифрової трансформації з партнерами має на меті розв’язати обидві ці проблеми.

Проект дасть можливість талантам з усієї України отримати якісну ІТ-освіту та водночас допомогти у пошуках роботи.

Коли частина досвідчених спеціалістів змінили ноутбуки на автомати та героїчно захищають нашу країну на передовій, нам вкрай необхідні нові бійці цифрового фронту.

Заступник міністра цифрової трансформації України з питань розвитку IT Олександр Борняков розповів про запуск програми IT Generation, де українці зможуть отримати грант на навчання, стати кваліфікованим спеціалістом і отримувати чималу заробітну плату.

Проект планують запустити вже у серпні. На першому етапі буде залучено всього близько тисячі людей, але згодом ця цифра може зрости до кількох десятків тисяч студентів. На це вже передбачені кошти.

Хто може взяти участь у програмі IT Generation

громадяни України

віком від 21 до 60 років

не мають освіти чи досвіду роботи в ІТ

прагнуть отримати нові навички та розвивати ІТ-сферу

Як подати заявку на участь у програмі IT Generation

Обери на сайті IT Generation школу та напрям навчання Зареєструйся на платформі Binance Пройди верифікацію , щоб отримати Binance Account ID Перейди на сайт школи та подай заявку на участь.

Далі просто очікуй результати відбору, який проведе школа. Прийом заявок триватиме два тижні, а першими учнями стануть близько 1000 українців.

Їх навчатимуть основам ІТ-фаху спеціалісти з 23 шкіл.

Як програма IT Generation може допомогти у пошуках роботи

Ми плануємо обирати саме ті курси, які співпрацюють з бізнесом, щоб людина могла отримати роботу вже наприкінці навчання.

На початку кар’єри можна розраховувати на зарплатню у розмірі близько 350 доларів. Деякі спеціалізації передбачають мінімальну зарплатню – 600 доларів.

Однак для когось може стати перешкодою навіть перший крок на шляху до нової роботи. Чимало людей навіть не уявляє, як описати увесь свій досвід, щоб мати усі шанси отримати запрошення на співбесіду. Якщо впізнаєш себе, то читай, як написати вдале резюме.

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