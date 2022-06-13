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Час освоїти програмування: підбірка безкоштовних IT-курсів для українців

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 13 Червня 2022, 16:00
Безкоштовні курси програмування
Фото: Pexels

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