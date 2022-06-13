Час освоїти програмування: підбірка безкоштовних IT-курсів для українців

У війні Росії проти України мало хто залишається осторонь. Світові селебриті, політики, громадські діячі всіляко допомагають нашій державі. Інформаційні сервіси також діляться своїми знаннями з українцями безкоштовно.

Та поки з роботою в Україні все-таки тяжко, війна дається взнаки. Які вакансії в Україні у червні найзатребуваніші, читай за посиланням. Але можна піти іншим шляхом. Наприклад, спробувати опанувати щось нове. Безкоштовні курси з програмування, можливо, відкриють для тебе нову професію.

Безкоштовні курси програмування

GlobalLogic Education

GlobalLogic — міжнародна IT-компанія, що займається розробкою програмного забезпечення, наданням цифрових інжинірингових послуг, ІТ-аутсорсингом тощо.

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Вона запускає безкоштовний курс IT Basic Course. Завдяки йому ти можеш дізнатися:

Як обрати професію та компанію в IT? Про Agile методології та проектний менеджмент. Які базові навички бізнес-комунікації у міжнародній компанії необхідні для тебе. Soft skills. Корисні онлайн-інструменти. Навички концентрації. Прогрес в іноземних мовах. Правила оформлення CV та проходження онлайн-інтерв’ю.

Отримати безкоштовний онлайн-курс ти можеш за посиланням.

Coursera

Ця платформа, напевно, знайома багатьом українським студентам. Тепер вони мають безкоштовний доступ до її курсів. Якщо ти теж студент(-ка) і не знаєш, як отримати курси, зроби так:

Зареєструйся на сайті та вкажи університетську пошту. Обери серед списку свій університет. Обери курс, який до вподоби.

SheCodes Foundation

Ця платформа надає доступ до знань з кодування жінкам-переселенкам. На курсі 10 тисяч вільних місць. Він триватиме півроку та буде проводитись англійською. Заявки розглядаються швидко, а подати її можна тут.

Mate Academy

Онлайн-платформа, яка надає безкоштовні послуги для воїнів ЗСУ. Курс триватиме впродовж чотирьох місяців, у будні, з 9:00 до 18:00.

Кожен користувач матиме підтримку коуча, а також доступ до унікальних вакансій. Окрім програмування, вивчатиметься англійська та навички складання резюме. 80% курсу — практика.

Ти можеш обрати напрям із таких:

Recruitment Front-end QA Full-stack Java UI/UX Design Python

Зареєструватися на курс можна тут.

Раніше ми розповідали, які ще світові компанії надають свої послуги безкоштовно для українців.

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