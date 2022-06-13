Час освоїти програмування: підбірка безкоштовних IT-курсів для українців

У війні Росії проти України мало хто залишається осторонь. Світові селебриті, політики, громадські діячі всіляко допомагають нашій державі. Інформаційні сервіси також діляться своїми знаннями з українцями безкоштовно.
Та поки з роботою в Україні все-таки тяжко, війна дається взнаки. Які вакансії в Україні у червні найзатребуваніші, читай за посиланням. Але можна піти іншим шляхом. Наприклад, спробувати опанувати щось нове. Безкоштовні курси з програмування, можливо, відкриють для тебе нову професію.
GlobalLogic — міжнародна IT-компанія, що займається розробкою програмного забезпечення, наданням цифрових інжинірингових послуг, ІТ-аутсорсингом тощо.
Вона запускає безкоштовний курс IT Basic Course. Завдяки йому ти можеш дізнатися:
Отримати безкоштовний онлайн-курс ти можеш за посиланням.
Ця платформа, напевно, знайома багатьом українським студентам. Тепер вони мають безкоштовний доступ до її курсів. Якщо ти теж студент(-ка) і не знаєш, як отримати курси, зроби так:
Ця платформа надає доступ до знань з кодування жінкам-переселенкам. На курсі 10 тисяч вільних місць. Він триватиме півроку та буде проводитись англійською. Заявки розглядаються швидко, а подати її можна тут.
Онлайн-платформа, яка надає безкоштовні послуги для воїнів ЗСУ. Курс триватиме впродовж чотирьох місяців, у будні, з 9:00 до 18:00.
Кожен користувач матиме підтримку коуча, а також доступ до унікальних вакансій. Окрім програмування, вивчатиметься англійська та навички складання резюме. 80% курсу — практика.
Ти можеш обрати напрям із таких:
Зареєструватися на курс можна тут.
Раніше ми розповідали, які ще світові компанії надають свої послуги безкоштовно для українців.
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