Конкуренція зросла, але є шанс знайти роботу! Що відбувається на ринку праці в Україні в червні

За даними Державної служби зайнятості, зараз в Україні зареєстровано менше безробітних, ніж рік тому станом на цей момент.

Засновник сайту Work.ua Артур Міхно розповів в ефірі телемарафону про ситуацію на ринку праці під час війни та пояснив, чи можливо зараз знайти роботу.

Вектор досить позитивний. Якщо в перші дні війни ринок праці впав повністю і майже торкнувся дна, то останні три місяці ми спостерігаємо його постійне зростання, — говорить Міхно.

За його словами, до війни щоденно було приблизно 90 000 активних вакансій на порталі Work.ua. За перші дні війни ця кількість впала до 6 тисяч. Але зараз кількість вакансій зростає на 10% щотижня.

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За останній місяць ринок зріс на 50% у порівнянні з квітнем. Найбільше вакансій є для:

менеджерів з продажів, консультантів,

менеджерів з роботи з клієнтами,

водіїв,

бухгалтерів,

кухарів,

керівників,

касирів;

офіс-менеджерів тощо.

Ми бачимо зростання галузі робітничих спеціальностей, але в топ вони ще не вийшли, — зазначає пан Артур.

Щодо середньої заробітної плати, яку пропонують роботодавці, то вона зменшилась приблизно на 10% у порівнянні з періодом до 24 лютого. Але при цьому конкуренція за отримання місця значно зросла. Тож Міхно радить максимально активно відгукуватись на вакансії та не втрачати можливості.

Якщо ти зараз у пошуку, то читай, як знайти роботу під час війни в Україні.